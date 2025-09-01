5 receitas práticas de tempurá para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

Crocante por fora, macio por dentro e cheio de sabor: o tempurá é uma verdadeira delícia da culinária japonesa que conquistou o mundo. Embora seja conhecido como um prato frito, é possível adaptá-lo de forma leve e equilibrada, tornando-o perfeito até para um almoço saudável. Com combinações criativas e ingredientes nutritivos, você pode saborear essa iguaria sem culpa. A seguir, confira 5 receitas práticas de tempurá para deixar sua refeição mais especial e cheia de textura!

Tempurá de legumes Ingredientes 1 cenoura descascada e cortada em tiras finas

descascada e cortada em tiras finas 1 abobrinha cortada em palitos

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de água gelada

1 ovo

Sal a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o ovo e a água gelada até formar uma massa leve e fluida. Passe os legumes nessa mistura e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Aos poucos, adicione os legumes e frite até ficarem levemente dourados. Escorra em papel-toalha e tempere com sal. Sirva em seguida. Tempurá de tofu com dashi Ingredientes Tempurá 400 g de tofu firme

1/2 xícara de chá de amido de milho

Óleo de canola para fritar

Cebolinha fatiada e daikon ralado para servir Dashi 2 l de água

75 g de cogumelo shiitake seco

10 g de kombu (alga marinha) Modo de preparo Tempurá

Escorra o tofu e envolva em papel-toalha. Deixe com um peso por cima por 20 minutos para eliminar o excesso de água. Com a ajuda de uma faca, corte em cubos e passe no amido de milho. Em uma panela, aqueça o óleo de canola e, aos poucos, frite os cubos de tofu até ficarem levemente dourados e crocantes. Retire da panela e escorra em papel-toalha. Reserve. Dashi Em um recipiente, deixe o cogumelo e o kombu de molho na água por 6 horas. Após, leve ao fogo baixo até quase ferver — nesse ponto, retire o kombu para evitar gosto amargo. Cozinhe por 10 minutos e desligue o fogo. Coe o caldo e sirva acompanhado com o tempurá de tofu, cebolinha e daikon.