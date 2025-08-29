Veja as causas da síndrome do joelho de corredor e como preveni-la / Crédito: EdiCase Saude

A corrida é um esporte que vem ganhando cada vez mais espaço entre os praticantes de atividade física, principalmente por ser acessível e de baixo custo. Não é à toa que, segundo dados do aplicativo monitoramento de exercícios físicos Strava, em 2024, os clubes de corrida cresceram 109% no Brasil. E os números não param por aí: de acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), no ano passado, as corridas de rua tiveram um aumento de 29%. Esses dados, ainda que motivadores, também trazem um alerta sobre os riscos da prática inadequada, que pode resultar na síndrome do joelho de corredor.

“Joelho de corredor, na verdade, é um nome popular para a síndrome do trato iliotibial. É uma condição comum e pode afetar praticantes de diversas modalidades, mas é mais frequente em esportes como a corrida e o ciclismo”, explica o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva do hospital Albert Einstein e da Rede D’Or e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Por isso, é essencial adotar cuidados antes de começar a praticar a corrida, principalmente no caso de corredores amadores e iniciantes. “E engana-se quem acredita que é um problema restrito a atletas. Na realidade, constantemente surge em corredores amadores por falta de preparo e acompanhamento adequado”, alerta o médico. Causas e sintomas da síndrome do joelho de corredor O ortopedista explica que o joelho de corredor surge devido à dinâmica da própria articulação durante a prática esportiva. “O trato iliotibial é uma estrutura localizada na lateral da coxa que se estende do quadril até o joelho, ajudando a estabilizar essas articulações. Ao corrermos, pedalarmos ou realizarmos qualquer atividade que envolva esse movimento repetitivo de flexão e extensão do joelho, há um atrito do trato iliotibial com a lateral do fêmur. Quando esse atrito é excessivo, surge um processo inflamatório doloroso”, detalha. O Dr. Marcos Cortelazo ainda pontua a dor aguda na lateral do joelho como o principal sintoma da condição. “Inicialmente, a dor pode não ser incapacitante, inclusive muitas pessoas continuam com a prática. No entanto, com o passar do tempo e sem o tratamento adequado, a dor tende a piorar, causando rigidez e limitação dos movimentos”, alerta.

Fatores que aumentam o risco da lesão Segundo o Dr. Marcos Cortelazo, um dos principais fatores que favorecem o surgimento da dor característica do joelho de corredor é a prática excessiva e sem progressão gradual adequada, o que faz com que o problema seja muito comum entre amadores e quem está iniciando. “Você começa a correr, pega gosto e já quer enfrentar uma maratona ou praticar todos os dias sem o devido preparo. O resultado? Lesão! O aumento abrupto do volume e da intensidade da corrida, incluindo quilometragem, velocidade e frequência, é a principal causa da síndrome do trato iliotibial. Por isso, descanso adequado e uma progressão gradual e planejada no esporte são fundamentais”, ressalta o especialista. Além disso, a falta de fortalecimento muscular é outro fator que propicia o surgimento da dor. “Se os músculos do quadril e coxa estiverem fracos, a locomoção fica prejudicada e o trato iliotibial torna-se mais propenso ao atrito e danos”, diz o ortopedista.

Prevenindo a síndrome do joelho corredor Para prevenir a síndrome do joelho corredor, o Dr. Marcos Cortelazo explica que a realização de exercícios de fortalecimento muscular é indispensável, assim como a escolha de um tênis adequado para a prática. “O calçado deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para seu pé e ser confortável. Os tênis para corrida também devem ser mais leves e ter um sistema de amortecimento mais sofisticado”, pontua. Porém, caso você note o surgimento de dor aguda na lateral do joelho durante a prática, o mais importante é buscar um médico para receber o diagnóstico e tratamento adequado. “Inicialmente, na síndrome do trato iliotibial, a dor é interrompida com a interrupção da prática, o que faz com que muitas pessoas ignorem o quadro e não busquem o médico. Mas, se a dor é recorrente nos treinos, é indispensável procurar um especialista e não se automedicar, o que pode disfarçar os sintomas, favorecendo a piora do quadro”, alerta. Ele explica que o diagnóstico da síndrome do joelho corredor é realizado por meio de exame clínico e de imagem, como ressonância magnética ou ultrassom.

Tratamento para o joelho do corredor Felizmente, na grande maioria dos casos, o tratamento da síndrome do trato iliotibial é conservador e apresenta bons resultados, então intervenções cirúrgicas são raramente indicadas. “Repouso é a palavra-chave no tratamento do joelho de corredor. Isso não significa ficar parado, mas optar por atividades que tenham um menor impacto, mas ainda trabalhem a musculatura, como a natação”, diz o Dr. Marcos Cortelazo. Além disso, o acompanhamento profissional é essencial na recuperação. “Sessões de fisioterapia e a realização de exercícios de fortalecimento muscular também são importantes. E o médico ainda pode recomendar medicamentos anti-inflamatórios e, dependendo da gravidade da dor, analgésicos”, acrescenta. Retomando a prática da corrida Depois de seguir o tratamento adequado e aliviar a inflamação, é importante retomar a corrida com cautela para evitar novas lesões. “Após a liberação do médico, o que pode levar cerca de um mês, os treinos de corrida podem ser retomados, mas de forma muito gradual e com redução da quilometragem. É recomendado também optar pela prática em superfícies mais planas, com menor velocidade e maior foco na qualidade do movimento”, finaliza o ortopedista.