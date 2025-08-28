9 receitas vegetarianas ricas em proteínas / Crédito: EdiCase Culinaria

A proteína é uma substância extremamente importante para o organismo, e consumi-la diariamente é uma das melhores formas de manter a saúde do corpo. Isso porque ela desempenha diversas funções: são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia. No entanto, se você aderiu à dieta vegetariana recentemente, saiba que é possível consumir adequadamente a quantidade de proteína nas refeições, pois existem diversos pratos deliciosos que priorizam esse macronutriente e sem ingredientes de origem animal.

Abaixo, confira 9 receitas vegetarianas ricas em proteínas! Homus de ervilha Ingredientes 2 xícaras de chá de ervilha fresca

fresca 1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)

2 colheres de sopa de suco de limão

1/2 colher de chá de cominho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a ervilha e cozinhe até ficar macia. Após, escorra a água e coloque a ervilha em um liquidificador. Acrescente o alho, o tahine, o suco de limão, o cominho, o azeite de oliva e o sal e bata até obter um creme homogêneo. Depois, transfira o homus para um recipiente, tampe e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida. Dica: sirva com legumes ou pães. Quiche de tofu com lentilha Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de lentilha cozida

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite de oliva

6 castanhas-do-pará

1/2 colher de chá de curry

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar Recheio 280 g de tofu amassado

1 colher de chá de sal

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1/2 abobrinha descascada e ralada

1 tomate picado e sem sementes

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de vinho branco seco

Azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Reserve.

Recheio Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o vinho branco e cozinhe até reduzir. Junte os demais ingredientes e misture. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, coloque o recheio sobre a massa, espalhe e leve novamente ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida. Macarrão cremoso com tofu Ingredientes 200 g de macarrão sem ovos

200 g de tofu esfarelado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/4 de xícara de chá de levedura nutricional

1/4 de xícara de leite vegetal sem açúcar

Sal, pimenta-do-reino moída e cúrcuma a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o tofu e refogue até dourar. Adicione a cúrcuma, o sal, a pimenta-do-reino e a levedura nutricional e mexa para incorporar. Adicione o leite vegetal aos poucos e mexa até formar um molho cremoso. Por último, coloque o macarrão cozido e mexa para envolver. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Bolinho de grão-de-bico Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de farinha de rosca

6 colheres de sopa de água

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de páprica defumada

1 dente de alho descascado e picado

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Sal a gosto

Óleo de girassol para fritar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo e de rosca e o óleo de girassol, e bata até obter uma massa uniforme. Após, transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo. Mexa até obter uma consistência homogênea. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, disponha os bolinhos na panela e frite até dourar. Sirva em seguida. Chilli vegano Ingredientes 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta chili em pó

1/2 colher de chá de orégano

400 g de tomate pelado

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de feijão -preto cozido e escorrido

-preto cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de milho-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Salsa picada para finalizar Modo de preparo Aqueça o azeite de oliva em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque os pimentões e a cenoura e refogue por 3 minutos. Adicione o cominho, a páprica defumada, a pimenta chili e o orégano e mexa para incorporar os aromas. Junte os tomates pelados e amasse levemente. Coloque a água e misture. Deixe ferver, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos com a panela semitampada. Acrescente o feijão-preto e o milho-verde e cozinhe por mais 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsa. Sirva em seguida.