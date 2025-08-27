Veja como combinar sombras coloridas nos olhos / Crédito: EdiCase Beleza

A sombra colorida, além de trazer um toque divertido e criativo à maquiagem, tem o poder de realçar a expressão facial e iluminar o olhar. Esse recurso funciona muito bem para quebrar a seriedade de roupas sóbrias ou para dar mais leveza a um look monocromático, criando contraste e equilíbrio. No entanto, para alcançar esse efeito de forma harmoniosa, é importante saber combinar as cores corretamente, explorando tons que se complementem ou que estejam em sintonia com a proposta do visual. “As cores possuem três divisões. As quentes transmitem sensação de calor, e são o vermelho, o laranja, o amarelo e suas variações. As frias indicam o contrário, e nelas se enquadram o azul, o violeta, o verde e suas variações. E as cores neutras, que são o preto, o branco e o cinza, podem ser combinadas com qualquer tom”, explica o maquiador Alex Cardoso.

A seguir, o maquiador ensina como combinar os mais variados tons. Veja! 1. Azul e roxo Escolha uma sombra líquida ou em creme. Você pode optar por um produto em pó, mas, nesse caso, umedeça o pincel antes de aplicar. Utilize um pincel bem fino, chanfrado ou clássico para delineador, pois esses tipos ajudam a dar mais definição ao traço. Aplique a cor bem rente à linha dos cílios, de dentro para fora dos olhos, primeiro o tom azul e, por cima, o roxo. Repita o processo até chegar ao efeito desejado. 2. Verde e azul Aplique a sombra verde em toda a pálpebra móvel. No côncavo e na raiz dos cílios inferiores, passe o tom azul. No canto interno do olho, aplique uma sombrailuminadora. “Os tons de azul e verde, por serem frios, ficam melhores em peles negras claras e olhos castanhos, que correspondem a um tom mais quente”, comenta Alex Cardoso. 3. Rosa e roxo Nesse caso, você pode utilizar a sombra compacta ou cremosa. Se optar pela segunda, aplique-a com um pincel fino molhado ou com a ponta dos dedos. Em primeiro lugar, use o tom rosa no canto interno do olho e, no canto externo, aplique a sombra roxa, esfumando-a de encontro com o rosa.