Veja como combinar sombras coloridas nos olhos

Explore tons que se complementam e deixe a maquiagem mais harmoniosa
A sombra colorida, além de trazer um toque divertido e criativo à maquiagem, tem o poder de realçar a expressão facial e iluminar o olhar. Esse recurso funciona muito bem para quebrar a seriedade de roupas sóbrias ou para dar mais leveza a um look monocromático, criando contraste e equilíbrio. No entanto, para alcançar esse efeito de forma harmoniosa, é importante saber combinar as cores corretamente, explorando tons que se complementem ou que estejam em sintonia com a proposta do visual.

“As cores possuem três divisões. As quentes transmitem sensação de calor, e são o vermelho, o laranja, o amarelo e suas variações. As frias indicam o contrário, e nelas se enquadram o azul, o violeta, o verde e suas variações. E as cores neutras, que são o preto, o branco e o cinza, podem ser combinadas com qualquer tom”, explica o maquiador Alex Cardoso.

A seguir, o maquiador ensina como combinar os mais variados tons. Veja!

1. Azul e roxo

Escolha uma sombra líquida ou em creme. Você pode optar por um produto em pó, mas, nesse caso, umedeça o pincel antes de aplicar. Utilize um pincel bem fino, chanfrado ou clássico para delineador, pois esses tipos ajudam a dar mais definição ao traço. Aplique a cor bem rente à linha dos cílios, de dentro para fora dos olhos, primeiro o tom azul e, por cima, o roxo. Repita o processo até chegar ao efeito desejado.

2. Verde e azul

Aplique a sombra verde em toda a pálpebra móvel. No côncavo e na raiz dos cílios inferiores, passe o tom azul. No canto interno do olho, aplique uma sombrailuminadora. “Os tons de azul e verde, por serem frios, ficam melhores em peles negras claras e olhos castanhos, que correspondem a um tom mais quente”, comenta Alex Cardoso.

3. Rosa e roxo

Nesse caso, você pode utilizar a sombra compacta ou cremosa. Se optar pela segunda, aplique-a com um pincel fino molhado ou com a ponta dos dedos. Em primeiro lugar, use o tom rosa no canto interno do olho e, no canto externo, aplique a sombra roxa, esfumando-a de encontro com o rosa.

“Isso é superimportante para que não exista uma linha divisória entre as cores”, explica Alex Cardoso. No côncavo, faça um desenho arredondado, seguindo o contorno natural. Por fim, aplique delineador na raiz dos cílios.

4. Amarelo/dourado e rosa

Na pálpebra móvel, aplique um tom rosa-claro. No côncavo e na raiz dos cílios inferiores, passe um tom rosa mais escuro e, acima, o dourado. Para dar um melhor acabamento, aplique lápis preto na linha d’água e na raiz dos cíliossuperiores. Os tons de dourado e rosa caem muito bem em peles brancas e levemente rosadas.

5. Amarelo, rosa e roxo

Aplique o rosa em toda a pálpebra móvel. No canto interno do olho, passe a sombra roxa. Utilize o amarelo também no canto interno, como iluminador. Essa maquiagem chama atenção por combinar cores complementares, como o amarelo e o roxo, o que causa contraste sem comprometer a harmonia da produção.

