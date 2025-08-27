Saúde da mulher: 5 questões ginecológicas que não devem ser ignoradas

A saúde íntima, sexual e reprodutiva ainda desperta muitas dúvidas entre as mulheres, que nem sempre conseguem diferenciar o que é normal do que merece atenção. O tabu em torno desses temas torna a situação ainda mais delicada, dificultando diálogos, até mesmo com especialistas, e atrasando a busca por orientação adequada. “Porém, em caso de dúvidas ou ao notar o surgimento de alterações suspeitas na região intima, é sempre importante conversar com um ginecologista, responsável pelo diagnóstico e tratamento de questões relacionadas a saúde feminina”, esclarece a Dra. Ana Paula Fabricio, ginecologista com Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO).

A seguir, a Dra. Ana Paula Fabricio aponta 5 problemas que podem ser preocupantes e merecem atenção médica. Confira! 1. Menstruação dolorosa O ciclo menstrual pode ser marcado pela presença de dores de cabeça, cólicas, dores no seio e câimbras. “Esses sintomas são perfeitamente normais, sendo muito comuns em grande parte do público feminino durante esse período do mês. Mas é importante ficar atento a sinais de que algo está errado, principalmente a dores que pioram com o passar do tempo próximas ao reto, pélvis ou vagina, que pode ser sintoma de condições graves, como endometriose ou mioma uterino. Isso precisa ser investigado”, aconselha a ginecologista Ana Paula Fabricio. 2. Odor vaginal A vagina possui odor característico natural, mas quando o cheiro torna-se ruim ou diferente do normal por um longo período, é importante falar com o ginecologista. “Crescimento bacteriano e infecções vaginais estão entre os principais problemas que podem alterar o odor normal da vagina e apenas o ginecologista é capaz de tratá-los, então não se sinta desconfortável em conversar com seu médico sobre o assunto”, aconselha a Dra. Ana Paula Fabricio. 3. Desconforto sexual Falar sobre sexo pode ser desconfortável, mas é sempre importante avisar o médico caso você sinta incômodos como dor ou sangramento durante a prática sexual, pois isso é necessário para a realização de um diagnóstico e o tratamento das reclamações.

“Uma das principais causas do desconforto sexual é o ressecamento do canal vaginal, que pode ocorrer por fatores como envelhecimento, uso de anticoncepcionais, alterações hormonais e menopausa. Mas o ginecologista pode ajudar a tratar o problema através da indicação do uso de lubrificantes, prescrição de hormônios ou alteração na dosagem e tipo do medicamento contraceptivo”, completa a especialista. 4. Incontinência urinária A perda urinária involuntária pode causar grande desconforto físico, social e emocional, principalmente por ser imprevisível e ocorrer a qualquer hora e em qualquer lugar. Por isso, é fundamental informar a ginecologista sobre o problema, para que ela possa indicar protocolos de tratamento específicos. Essa condição pode estar associada a fatores como menopausa, excesso de exercícios físicos, envelhecimento e partos normais prévios. “Existe uma série de opções terapêuticas eficazes para o problema, incluindo fortalecimento muscular, fisioterapia pélvica, eletroestimulação, uso de hormônios tópicos vaginais, turgência local e até mesmo a realização de cirurgias em casos mais graves”, destaca a ginecologista.