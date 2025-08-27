Horóscopo mensal: previsões de setembro para os 12 signos

Mercúrio ingressará no signo de Libra em 18 de setembro, indicando a busca por equilíbrio e diplomacia nos relacionamentos. No entanto, o planeta também fará oposição a Saturno e a Netuno neste período, dificultando o diálogo e a clareza.

No início do mês, o Sol em Virgem fará conjunção com Mercúrio, favorecendo a organização e a atenção aos detalhes. Logo, será um ótimo período para resolver pendências e cuidar da saúde. Depois, com a entrada do Astro-Rei em Libra e sua oposição a Saturno, o clima será de responsabilidade e seriedade. Diante disso, cada nativo deverá enfrentar a realidade e amadurecer.

No começo de setembro, a paixão, a criatividade e o prazer estarão em alta. Será um período excelente para se divertir e reforçar os laços com as pessoas amadas. Inclusive, você se sentirá mais confiante e atraente, o que despertará olhares e novas conexões. Depois, a comunicação se tornará o ponto central dos relacionamentos. Busque usar a diplomacia para evitar possíveis confrontos.

O início do mês favorecerá a produtividade na rotina e a atenção à saúde. Com isso, você se sentirá no controle da sua vida, planejando cada detalhe com precisão. A partir da metade de setembro, uma nova fase se iniciará, exigindo mais flexibilidade. Isso porque eventos inesperados poderão tirá-lo(a) da zona de conforto. Para evitar o estresse, procure se adaptar rapidamente. A sua intuição será uma grande aliada no processo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Já Vênus estará posicionado no signo de Leão no começo do mês, sinalizando que as interações amorosas e sociais estarão em evidência. Depois, o planeta entrará em Virgem e formará quadratura com Urano, apontando para instabilidades e surpresas nas relações e nas finanças.

O começo de setembro trará uma energia favorável para se dedicar à família e ao lar, permitindo que haja harmonia com as pessoas amadas. Além disso, você ficará mais romântico(a) e teimoso(a). Na segunda quinzena do mês, a comunicação e a paciência serão pontos fundamentais na rotina dos relacionamentos. No caso, procure exercer a diplomacia e ouvir o ponto de vista do outro para manter a paz.

A primeira quinzena de setembro tenderá a ser de muita criatividade e lazer, favorecendo os hobbies. Neste período, você se sentirá à vontade para expressar a sua alegria. A partir da metade do mês, a propensão será que dedique atenção à saúde e à rotina. Ao mesmo tempo, eventos inesperados poderão fazer com que se sinta mais vulnerável. Logo, procure cuidar bem da energia e exercer a flexibilidade.

A primeira quinzena de setembro favorecerá o aprimoramento das habilidades profissionais. Inclusive, a sua dedicação aos projetos de trabalho será recompensada com reconhecimento e sucesso. Busque aproveitar este momento para estabelecer metas claras para o futuro. Depois, novas parcerias e colaborações poderão surgir. Apesar disso, elas possivelmente trarão desafios e pontos de vista diferentes, exigindo que aprenda a trabalharem equipe.

A propensão será que a comunicação com a família e com as pessoas próximas flua melhor no começo de setembro. Depois, a busca por romance estará em alta. O período favorecerá a leveza e a diversão. Entretanto, poderão ocorrer desafios inesperados, o que exigirá paciência e diplomacia.

O lar e a família tenderão a receber bastante atenção no início do mês. Haverá uma sensação de segurança e acolhimento nesse ambiente. Além disso, o período será favorável para cuidar do bem-estar emocional. Na segunda quinzena de setembro, a sua energia estará voltada para a criatividade e a diversão. Você se sentirá mais à vontade para expressar a sua alegria . No entanto, deverá ter cautela para não se envolver em situações que possam causar arrependimentos ou mal-entendidos.

No início de setembro, você tenderá a se expressar de maneira criativa no trabalho e a se envolver em projetos que ama. Inclusive, seu entusiasmo e paixão poderão abrir portas. Depois, a atenção se voltará para as parcerias profissionais. Porém, haverá desafios nas interações. Logo, será necessário exercer a flexibilidade, pois ela ajudará a evitar atritos e a garantir a fluidez das atividades em equipe.

Os relacionamentos afetivos tenderão a ser leves e prazerosos no início do mês, havendo harmonia e boa comunicação. Como resultado, você desejará se conectar com as pessoas que ama e compartilhar ideias. Todavia, na segunda quinzena de setembro, poderá enfrentar desafios, com os seus sentimentos sendo colocados à prova. Essa situação exigirá uma avaliação sobre o que é real e o que é ilusório.

Na primeira quinzena do mês, você tenderá a estar mais comunicativo(a) e conectado(a) com as pessoas ao seu redor, o que favorecerá as trocas e o aprendizado. Depois, buscará conforto e segurança no ambiente familiar. Será um período favorável para fortalecer as bases emocionais e cuidar dos assuntos da casa. Apesar disso, poderão surgir desafios ou mudanças na rotina. Diante desse cenário, procure exercer a calma, a flexibilidade e a boa comunicação.

O começo do mês será ideal para aprimorar o ambiente de trabalho. Isso porque você poderá se sentir mais produtivo(a) e focado(a). A partir da metade de setembro, a sua energia se voltará para as parcerias profissionais. Inclusive, haverá a chance de trabalhar em equipe. Contudo, possivelmente ocorrerão atritos ou discordâncias. Diante desse cenário, procure exercer a diplomacia para que todos trabalhem bem.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena de setembro, o seu brilho estará em alta no trabalho, o que o(a) fará ser notado(a). Além disso, você se sentirá mais confiante para lutar pelas suas conquistas. Logo, será um bom período para expor as ideias, fazer contatos e iniciar conversas importantes. Porém, a partir da metade do mês, haverá alguns obstáculos e mudanças, o que exigirá estratégia e resiliência.

Leão

Energia geral

No começo do mês, a sua energia estará voltada para os recursos e a comunicação. Você sentirá uma clareza mental, bem como uma força para se expressar e buscar segurança material. Depois, poderá enfrentar limitações nas interações e na rotina. Isso, por sua vez, pedirá um olhar realista para as responsabilidades, mas também oferecerá a chance de se libertar de padrões antigos.

Relacionamentos

Na primeira quinzena do mês, haverá mais harmonia e paixão nos relacionamentos. Além disso, o setor afetivo se beneficiará da boa comunicação. No entanto, a partir da metade de setembro, as interações possivelmente se tornarão mais complexas. Isso porque será necessário conciliar diferentes pontos de vista e lidar com desentendimentos. Por fim, as relações familiares poderão passar por transformações intensas.

Trabalho e dinheiro

Como a autoconfiança estará em alta, o início de setembro favorecerá as negociações, o reconhecimento profissional e a expressão das ideias. As suas palavras tenderão a ter poder e gerar resultados positivos. Depois, haverá a possibilidade de enfrentar mudanças na rotina ou nos valores pessoais, o que impactará diretamente as finanças. Será importante que use a sua energia para realizar ajustes no setor material.

Virgem

Energia geral

No início do mês, você buscará a sua identidade. Será um período ideal para iniciar projetos pessoais. Entretanto, também existirá a possibilidade de tensões e reviravoltas, o que abalará a rotina. Na segunda quinzena de setembro, a sua atenção se voltará para a forma como ganha e gerencia os recursos. Ao mesmo tempo, haverá uma pressão ligada às responsabilidades financeiras, o que provocará inseguranças.

Relacionamentos

A vida afetiva passará por uma revisão no início de setembro, podendo fazer com que se sinta confuso(a). Ao mesmo tempo, o período será ideal para fortalecer os laços por meio da intimidade. Depois, o seu foco mudará para a forma como se expressa nos relacionamentos. Você tenderá a buscar o equilíbrio na comunicação. Contudo, irá se deparar com algumas surpresas. Isso, por sua vez, possivelmente o(a) levará a mudar as perspectivas e a romper com padrões amorosos que não funcionam mais.

Trabalho e dinheiro

No começo de setembro, você tenderá a se concentrar em parcerias e acordos profissionais. Inclusive, buscará equilibrar as próprias necessidades com as dos colegas de trabalho. Apesar disso, deverá ter cautela com o excesso de otimismo, especialmente em relação a projetos financeiros — que parecerão promissores demais para serem verdade. Depois, a sua comunicação ganhará destaque. Ao mesmo tempo, haverá confrontos com figuras de autoridade.

Libra

Energia geral

No início de setembro, você ficará mais reflexivo(a), buscando respostas em seu interior e lidando com questões que envolvem o inconsciente. A partir da segunda quinzena de setembro, a sua energia estará voltada para o autoconhecimento e as descobertas externas. Embora possa enfrentar desafios que exigirão maturidade e uma visão realista, também haverá a oportunidade de se libertar de padrões antigos. Em resumo, este mês será essencial para se conectar com a sua essência e se preparar para um novo ciclo.

Relacionamentos

Haverá uma energia alegre e colaborativa no início do mês, o que tenderá a favorecer as relações com os amigos e grupos. Além de fortalecer as conexões, você também terá a oportunidade de criar novos laços. Na segunda quinzena de setembro, todavia, poderá se deparar com enganos ou idealizações nos relacionamentos. No caso, procure ter paciência e evitar atitudes impulsivas, mas sem deixar de buscar por conexões sinceras.

Trabalho e dinheiro

A primeira quinzena do mês tenderá a pedir mais atenção aos detalhes. Inclusive, será um momento importante para desacelerar e organizar os projetos profissionais. Depois, haverá uma energia extra voltada para a carreira, podendo levar a novas conquistas. Ao mesmo tempo, possivelmente ocorrerão mudanças inesperadas nas finanças. Apesar de ser algo desafiador, essa situação lhe dará a chance de ajustar a forma como lida com o dinheiro. Para isso, você precisará apenas ser resiliente e agir de modo estratégico.

Escorpião

Energia geral

Na primeira metade do mês, haverá a chance de se conectar com os amigos e planejar o futuro, pois uma energia de colaboração e clareza estará no ar. Na segunda quinzena de setembro, você poderá ficar mais introspectivo(a), buscando respostas em seu interior. Apesar dos desafios, será possível alcançar o autoconhecimento. Para isso, deverá apenas exercer a flexibilidade e tomar cuidado com pensamentos repetitivos.

Relacionamentos

No começo de setembro, você desejará conexões sinceras. Porém, exigências e frustrações poderão surgir, principalmente se houver desequilíbrios nas trocas. Nesse cenário, busque ter uma comunicação clara a respeito dos próprios sentimentos. Depois, possivelmente haverá questões mal resolvidas, especialmente nas amizades. Quanto aos relacionamentos amorosos, será preciso redefinir limites. No processo, procure ter paciência, evitando atitudes impulsivas.

Trabalho e dinheiro

A tendência será que se envolva bastante com o setor profissional no começo do mês. Inclusive, o momento favorecerá a demonstração das habilidades. No entanto, deverá ter cuidado com a impulsividade. A partir da metade de setembro, poderá se deparar com desafios, fazendo com que reavalie as metas de longo prazo. Em resumo, esta fase pedirá estratégia e planejamento.

Sagitário

Energia geral

No começo de setembro, você tenderá a se dedicar mais aos objetivos profissionais. Embora possam surgir situações que exijam adaptações, o período também favorecerá a expressão das ideias. Depois, sua dedicação estará nas amizades. Entretanto, poderá haver a necessidade de se isolar e lidar com desafios nas conexões. A reflexão e a revisão das crenças serão importantes nesta fase.

Relacionamentos

Na primeira metade do mês, haverá novas experiências e uma energia harmônica no ar, o que favorecerá a expansão dos horizontes. Já na segunda metade de setembro, você tenderá a buscar relacionamentos, tanto afetivos quanto profissionais, que tragam estabilidade e prazer. Contudo, deverá ter cautela com as mudanças repentinas, pois elas possivelmente abalarão as parcerias. Em resumo, o período pedirá equilíbrio nos diferentes tipos de relações.

Trabalho e dinheiro

A primeira metade de setembro favorecerá a carreira. Será possível que haja a oportunidade de se destacar e impulsionar os projetos. Apesar disso, você poderá enfrentar desafios. A partir da segunda quinzena de setembro, ficará mais introspectivo(a), o que possivelmente influenciará o trabalho e trará a necessidade de realizar ajustes. Nesse cenário, busque confiar na intuição, evitar confrontos diretos e exercer a paciência

Capricórnio

Energia geral

A primeira quinzena do mês favorecerá o crescimento pessoal e a busca por novos conhecimentos. Como resultado, você sentirá a necessidade de viajar, estudar ou se aprofundar em assuntos filosóficos. Depois, tenderá a ficar mais introspectivo(a). Ao mesmo tempo em que medos e inseguranças poderão florescer neste período, também haverá a oportunidade de confrontar o que o(a) impede de evoluir.

Relacionamentos

No começo do mês, os relacionamentos tenderão a estar mais intensos e transformadores. Nesse cenário, você buscará se conectar de forma profunda com o outro, o que poderá curar feridas antigas. Na segunda quinzena de setembro, a atenção à carreira atrapalhará o setor afetivo. Portanto, busque equilibrar esses dois campos. No processo, apenas tome cuidado para não misturar os papéis de cada pessoa em sua vida.

Trabalho e dinheiro

No começo de setembro, você buscará expandir a sua carreira por meio de estudos ou viagens. Além disso, a comunicação estará em alta, fazendo com que se sinta mais confiante para compartilhar os seus conhecimentos. A partir da metade do mês, todavia, poderá se deparar com desafios e com a necessidade de se impor nos trabalhos em equipe. Diante desse cenário, busque usar a estratégia para não se envolver em conflitos de poder e para construir o futuro profissional com segurança.

Aquário

Energia geral

Na primeira quinzena do mês, a sua atenção estará voltada para as finanças e as transformações pessoais. Inclusive, poderá se sentir mais motivado(a) a investigar assuntos que normalmente prefere evitar nesses setores. Apesar dos benefícios, essa investigação trará à tona medos e inseguranças. Depois, a busca por autoconhecimento ganhará destaque. No processo, contudo, haverá a possibilidade de desafios, especialmente em relação a crenças e ilusões. Nesse cenário, será importante investir no desapego e na renovação

Relacionamentos

O início do mês favorecerá o setor afetivo, havendo paixão e harmonia nas conexões mais importantes. Portanto, aproveite as boas energias para celebrar a união e a alegria com apessoa amada. A partir da segunda quinzena de setembro, imprevistos poderão desafiar o equilíbrio e a estabilidade dos relacionamentos. Diante desse cenário, procure ter paciência e respeitar os limites, tanto os seus quanto os do outro.

Trabalho e dinheiro

No começo de setembro, a tendência será que deseje expandir os horizontes profissionais. Para ajudar, haverá coragem para defender as próprias ideias e buscar novos conhecimentos em sua área de atuação. A partir da segunda quinzena do mês, poderá haver a necessidade de reavaliar as parcerias de trabalho, bem como de lidar com assuntos relacionados ao poder. Essas situações, por sua vez, pedirão cautela e estratégia.

Peixes

Energia geral

Haverá um forte desejo de expressar e se conectar com as pessoas no início do mês, bem como a necessidade de negociar e resolver conflitos. Além disso, em setembro, será preciso se adaptar aos imprevistos para que eles não abalem a sua segurança. Depois, possivelmente você buscará entender questões profundas, o que levará a desafios e medos, mas também à reavaliação dos objetivos.

Relacionamentos

O começo do mês favorecerá a rotina dos relacionamentos. Além disso, haverá coragem para alcançar os seus objetivos no setor afetivo. A partir da metade do mês, no entanto, você poderá se deparar com sentimentos desconfortáveis e deverá tomar cuidado com a comunicação. Em resumo, o mês pedirá que se aprofunde em seus sentimentos e aja de forma diplomática, evitando conflitos.

Trabalho e dinheiro

A primeira quinzena de setembro favorecerá o setor profissional. Isso porque haverá mais energia para se destacar e comunicar as suas ideias. Ademais, você buscará expandir os horizontes na carreira. Depois, conflitos poderão ocorrer no ambiente de trabalho. Nesse cenário, será importante se concentrar na sua intuição e evitar conflitos desnecessários, usando a paciência para alcançar os objetivos de longo prazo.