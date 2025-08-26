7 receitas de vitaminas caseiras para aumentar a energia / Crédito: EdiCase Culinaria

As vitaminas caseiras são bebidas maravilhosas para aumentar a energia no dia a dia. Preparadas com frutas, sementes e até cereais, elas fornecem uma combinação de nutrientes essenciais que ajudam a fortalecer o organismo, melhorar a disposição e combater o cansaço. A seguir, confira 7 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia!

Vitamina de abacate com leite em pó e pistache Ingredientes Polpa de 1 abacate

4 colheres de sopa de leite em pó

2 xícaras de chá de água gelada

1 colher de chá de pistache sem casca Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. Vitamina de açaí com guaraná e whey protein Ingredientes 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 200 g de açaí com guaraná orgânico

1 xícara de chá de leite desnatado Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. Vitamina de banana com café Ingredientes 1/2 banana descascada e picada

descascada e picada 1 colher de chá de café solúvel em pó

1 colher de sopa de flocos de aveia

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. Vitamina de kiwi com banana e quinoa Ingredientes 2 kiwis descascados

descascados 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de quinoa

Folhas de hortelã a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.