Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira como os astros agem no signo de Virgem

Confira como os astros agem no signo de Virgem

Astrólogas revelam como cada planeta influencia os traços e comportamentos dos virginianos
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na Astrologia, cada planeta no mapa astral influencia diferentes aspectos dos potenciais e características dos signos do zodíaco, atuando como um agente de desenvolvimento que molda habilidades e comportamentos. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como esses planetas se manifestam no signo de Virgem.

1. Mercúrio

Mercúrio é o planeta que representa a comunicação e a mente. Assim, o virginiano se comunica de forma lógica e analítica. Para ocorrer uma melhora neste aspecto, é importante evitar a autocrítica e não se apegar demais aos detalhes.

2. Vênus

Vênus é o planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. Assim, a pessoa com esse posicionamento é muito crítica e racional ao lidar com os sentimentos. Gosta de quem é organizado, tem objetivos, leva a vida a sério e segue as regras. Também precisa admirar o intelecto do par. Aprecia quem demonstra maturidade o suficiente para estar ao seu lado. É muito responsável quando se trata de saúde sexual.

3. Marte

Marte é o planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Assim, o nativo com Virgem nesta posição é um indivíduo detalhista e precavido. Todos os passos são planejados e há muita força de adaptação e organização. É voltado ao trabalho, à rotina e à saúde. Profissões que necessitam de exatidão são beneficiadas com esse signo.

4. Júpiter

Júpiter é o planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Quando ele está posicionado neste signo, é necessário cuidado com os relacionamentos no trabalho e na vida pessoal, bem como se atentar para não exigir demais sem se contentar com nada. Trata-se de uma pessoa muito perfeccionista; tem facilidade para atividades técnicas e precisas. Doa-se ao próximo no intuito de servir. Há desejo de expandir o conhecimento.

5. Saturno

Saturno é o planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. Assim, o perfeccionismo e a necessidade de controle chegam ao extremo nessa posição. Pode ser uma pessoa muito cética e crítica com os outros, mas principalmente com ela mesma. O trabalho é levado a sério e faz muitos sacrifícios para chegar aonde almeja. A tarefa é procurar relaxar e se divertir mais, permitindo momentos de descontração.

6. Urano

Urano é o planeta que representa a liberdade, a independência e a rebeldia. Assim, a pessoa com Virgem nesta posição tem o desejo de revolucionar a forma como trabalha. Busca qualidade de vida na rotina, não apenas aos finais de semana ou férias. É uma pessoa analítica, pesquisadora e gosta de servir. Trabalha para ser útil para si e para os outros.

7. Netuno

Netuno é um planeta que representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Quando está em exílio neste signo, a pessoa pode se envolver muito com os problemas dos outros, absorvendo mais do que o necessário. De modo geral, é forte, prática e demonstra o seu amor com ações no dia a dia.

8. Plutão

Plutão é o planeta que representa as transformações profundas e o renascimento. A técnica, a exatidão e a precisão são características fortes na pessoa com esse posicionamento. Gosta de estudar e se preocupa com a saúde da mente e do corpo. Pode exercer profissões ligadas à medicina ou a tecnologias que melhoram a qualidade de vida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Astrologia edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar