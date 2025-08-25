Confira como os astros agem no signo de Virgem

Mercúrio é o planeta que representa a comunicação e a mente. Assim, o virginiano se comunica de forma lógica e analítica. Para ocorrer uma melhora neste aspecto, é importante evitar a autocrítica e não se apegar demais aos detalhes.

Na Astrologia, cada planeta no mapa astral influencia diferentes aspectos dos potenciais e características dos signos do zodíaco, atuando como um agente de desenvolvimento que molda habilidades e comportamentos. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como esses planetas se manifestam no signo de Virgem.

2. Vênus

Vênus é o planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. Assim, a pessoa com esse posicionamento é muito crítica e racional ao lidar com os sentimentos. Gosta de quem é organizado, tem objetivos, leva a vida a sério e segue as regras. Também precisa admirar o intelecto do par. Aprecia quem demonstra maturidade o suficiente para estar ao seu lado. É muito responsável quando se trata de saúde sexual.

3. Marte

Marte é o planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Assim, o nativo com Virgem nesta posição é um indivíduo detalhista e precavido. Todos os passos são planejados e há muita força de adaptação e organização. É voltado ao trabalho, à rotina e à saúde. Profissões que necessitam de exatidão são beneficiadas com esse signo.

4. Júpiter

Júpiter é o planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Quando ele está posicionado neste signo, é necessário cuidado com os relacionamentos no trabalho e na vida pessoal, bem como se atentar para não exigir demais sem se contentar com nada. Trata-se de uma pessoa muito perfeccionista; tem facilidade para atividades técnicas e precisas. Doa-se ao próximo no intuito de servir. Há desejo de expandir o conhecimento.

5. Saturno

Saturno é o planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. Assim, o perfeccionismo e a necessidade de controle chegam ao extremo nessa posição. Pode ser uma pessoa muito cética e crítica com os outros, mas principalmente com ela mesma. O trabalho é levado a sério e faz muitos sacrifícios para chegar aonde almeja. A tarefa é procurar relaxar e se divertir mais, permitindo momentos de descontração.