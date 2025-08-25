6 receitas saudáveis e práticas com batata / Crédito: EdiCase Culinaria

Excelente fonte de carboidrato e fibras, a batata é um alimento versátil, nutritivo e acessível. Quando preparada de maneira saudável, ela pode se transformar em uma opção deliciosa e equilibrada para qualquer refeição, especialmente para quem deseja manter uma alimentação balanceada sem abrir mão do sabor. Por isso, confira 6 receitas práticas com batata para incluir no cardápio! Nhoque de batata com aveia Ingredientes 500 g de batata descascada

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 ovo

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione a aveia em flocos, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea e, se necessário, adicione mais um pouco de aveia. Modele os nhoques no formato desejado e reserve.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Escorra e disponha em um prato. Cubra com o molho de tomate e sirva em seguida. Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado e decorado com folhas de manjericão. Salada de batata com iogurte Ingredientes 600 g de batata bolinha descascada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

3 dentes de alho descascados e amassados

1/3 de xícara de chá de aipo picado

picado 170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de sementes de mostarda moídas

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, a cúrcuma, o azeite de oliva, as sementes de mostarda e o aipo e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre as batatas e misture delicadamente. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida. Batata ao curry com grão-de-bico Ingredientes 3 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1 colher de chá de curry em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Escorra e transfira para uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio por 40 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque as batatas e tempere com azeite de oliva, curry, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 30 minutos. Após, retire as batatas do forno e misture com o grão-de-bico cozido. Sirva em seguida.

Escondidinho de frango com batata Ingredientes 1 kg de peito de frango cozido e desfiado

1 kg de batata descascada

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de creme de leite vegetal

1 xícara de chá de molho de tomate

1/5 de xícara de chá de água

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Acrescente o frango e frite até dourar. Junte as folhas de espinafre, molho de tomate e a água e cozinhe até obter um molho consistente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com o auxílio de um garfo, amasse. Em seguida, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e do alho e doure. Coloque as batatas amassadas e o creme de leite e cozinhe por 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um refratário, monte o escondidinho na sequência de uma camada de purê, uma camada de frango e, para finalizar, outra camada de purê. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida. Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado.