5 lançamentos da Netflix para a semana de 25 a 31 de agosto / Crédito: Edicase Entretenimento

A semana chega recheada de novidades para quem gosta de maratonar séries e conferir produções inéditas. A Netflix traz estreias que transitam entre drama, romance e ação, reunindo histórias capazes de conquistar diferentes públicos e garantir entretenimento de qualidade. Entre sequências esperadas, títulos originais e filmes que prometem emocionar, a programação garante boas horas diante das telas. Para não perder nenhuma estreia, confira os 5 lançamentos da Netflix entre 25 e 31 de agosto!

1. O Clube do Crime das Quintas-Feiras – 28/08 Dirigido por Chris Columbus e inspirado no livro homônimo, The Thursday Murder Club chega como uma mistura de comédia e suspense policial. A trama acompanha quatro aposentados que, de forma divertida, costumavam analisar casos de assassinatos sem solução. Porém, quando um crime real acontece bem diante deles, o passatempo ganha contornos sérios e perigosos. No elenco, Helen Mirren dá vida à ex-espiã Elizabeth, enquanto Pierce Brosnan interpreta Ron, um ex-sindicalista, e Ben Kingsley encarna o psiquiatra Ibrahim. Ao lado de Celia Imrie, que assume a enfermeira Joyce, o grupo se vê em uma investigação cheia de reviravoltas. 2. Minha Vida com a Família Walter – 2ª temporada – 28/08 A série juvenil retorna mostrando o desafio de Jackie Howard em retomar sua vida em Silver Falls após o verão em Nova York. A protagonista precisa lidar com sentimentos conflitantes: por um lado, tenta se reaproximar de Alex, que mudou bastante e agora busca brilhar em um rodeio; por outro, enfrenta a intensidade de Cole, que luta contra a ausência do futebol americano. Criada como um drama adolescente com toques de romance, a produção traz Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty e Noah LaLonde em papéis centrais. Além dos dilemas de amizade e amor, a nova temporada explora a sensação de pertencimento e os desafios típicos da juventude, mantendo o tom emocional que conquistou os fãs no primeiro ano.

3. O Homem do Norte – 28/08 Dirigido por Robert Eggers, conhecido por A Bruxa e O Farol, o filme mergulha na brutalidade da era viking. Inspirado em Shakespeare e na lenda de Amleth, traz a trajetória de um príncipe que jura vingar a morte do pai, assassinado pelo próprio tio. A promessa de salvar a mãe e restaurar a honra da família conduz a história. O elenco conta com Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang e Anya Taylor-Joy. 4. A Mulher Rei – 29/08 Estrelado por Viola Davis, o longa apresenta a inspiradora história das Agojie, um exército feminino do Reino de Daomé, na África Ocidental. Sob a liderança da comandante Nanisca, essas guerreiras enfrentam colonizadores, inimigos rivais e a ameaça da escravidão, em uma narrativa que mistura ação e drama histórico. Com direção de Gina Prince-Bythewood e participação de Thuso Mbedu e Lashana Lynch, o filme se destaca não apenas pelas cenas de batalha intensas, mas também pelo peso emocional e pelo impacto cultural. Baseado em fatos reais, traz à tona a força e a resistência de mulheres que marcaram a história.