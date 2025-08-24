Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 receitas de sobremesas na taça práticas e gostosas

5 receitas de sobremesas na taça práticas e gostosas

Além de fáceis de preparar, essas opções são perfeitas para qualquer ocasião
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As sobremesas na taça despertam os sentidos, conquistando os olhos e paladar. Versáteis, agradam até os mais exigentes. E o melhor de tudo é que ficam prontas em poucos minutos, sendo perfeitas tanto para ocasiões especiais quanto para um momento simples de prazer. Pensando nisso, a seguir, selecionamos algumas opções irresistíveis para você preparar em casa. Confira!

Creme de chocolate com morango

Ingredientes

  • 1 l de leite
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • 4 colheres de sopa de amido de milho
  • 6 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 gema de ovo
  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 2 xícaras de chá de morangos fatiados
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho, o chocolate, a gema de ovo e o leite condensado e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, espere amornar e transfira para uma batedeira. Bata por 5 minutos, adicionando o creme de leite aos poucos. Após, distribua o creme em taças e leve à geladeira por 1 hora. Finalize decorando com os morangos e as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Torta de limão

Ingredientes

  • 200 g de biscoito de maisena
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • Raspas de 1 limão
  • 400 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • Suco de 3 limões
  • Chantili e raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga e as raspas de limão e misture até obter uma farofa úmida. Reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco do limão e bata até obter uma consistência homogênea.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de farofa e distribua em taças, cubra com a musse e repita o processo até preencher todos os recipientes, finalizando com a musse. Decore com o chantili e as raspas de limão. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Palha italiana

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 1 colher de sobremesa de manteiga
  • 230 ml de leite
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 10 biscoitos de maisena picados
  • Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto os biscoitos e o chocolate granulado, e leve ao fogo baixo, mexendo até obter um creme. Desligue o fogo e espere esfriar. Adicione os biscoitos e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, distribua o doce em taças e cubra com chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Brigadeiro de cappuccino

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 60 g de chocolate ao leite
  • 40 g de chocolate branco
  • 2 colheres de sopa de café solúvel
  • 1 colher de sopa de manteiga sem sal
  • 100 g de creme de leite fresco
  • 1 pitada de sal
  • Granulado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o creme de leite, e leve ao fogo médio até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, distribua o brigadeiro em canecas e decore com granulado. Sirva em seguida.

Musse de creme de avelã

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 400 g de creme de leite sem soro
  • 250 g de creme de avelã
  • 1 xícara de chá de leite
  • 24 g de gelatina em pó sem sabor
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o creme de avelã e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água. Misture e leve ao micro-ondas por 13 segundos para dissolver. Coloque a gelatina dissolvida no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar