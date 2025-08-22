Sol em Virgem: previsão do novo ciclo para cada signo do zodíaco / Crédito: EdiCase Astrologia

Hoje, 22 de agosto, o Sol se despede de Leão e mergulha na energia prática, analítica e detalhista de Virgem. O fogo vibrante dá lugar à terra firme, e todos nós somos convidados a colocar os pés no chão, organizar a vida e focar no que realmente importa. Virgem é conhecido como o signo do trabalho, mas também do serviço – e essa diferença é fundamental. O trabalho está ligado à necessidade e ao sustento, enquanto o serviço nasce do propósito, da vontade de oferecer algo de valor ao mundo. O virginiano une essas duas dimensões com equilíbrio: além de produzir, busca significado no que faz. Precisa sentir que sua dedicação contribui de fato, que o esforço empregado não se perde.

Virginianos e virginianas são metódicos, éticos, dedicados e incrivelmente leais. Valorizam a ordem, a rotina e a clareza. Estudiosos por natureza, são movidos por princípios sólidos e por um desejo sincero de melhorar tudo à sua volta. No meio do caos e da superficialidade, são âncoras de lucidez. A seguir, veja as previsões da astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari! Áries Hora de organizar sua rotina, ariano! A produtividade vai às alturas, e você poderá dar grandes passos nos projetos profissionais. Se está buscando emprego, é um ótimo momento para se candidatar. Também é um excelente período para cuidar da saúde e da conexão entre corpo e mente. Touro Taurinos e taurinas estarão mais sociáveis e voltados para as trocas afetivas, e isso possivelmente envolverá um novo romance. Alguém especial cruzará seu caminho e mexerá com seu coração. Por outro lado, o relacionamento com os filhos ganhará uma nova luz, com a melhora da comunicação e do afeto entre vocês. Um projeto criativo poderá ser planejado e executado nas próximas semanas. Gêmeos Com o Sol em Virgem, será um momento de recolhimento e conexão com as raízes para o nativo de Gêmeos. O lar se tornará um refúgio, e a alma pedirá silêncio, introspecção e profundidade. Ótimo ciclo paratrabalharde casa, reorganizar os espaços e nutrir os vínculos mais íntimos.

Câncer A comunicação fluirá com leveza e inteligência. Conversas importantes acontecerão, amizades se fortalecerão, e estudos ganharão espaço. Um novo contrato ou parceria poderá surgir para o signo de Câncer. Atente-se às oportunidades. Sua mente estará afiada. Leão É hora de cuidar do bolso! A energia estará voltada para suas finanças e seus recursos. Projetos que trazem retorno material ganharão destaque. Também será um ótimo momento para reorganizar os gastos e investir de forma mais estratégica. Virgem A temporada é sua, e você sentirá a força disso! A vitalidade retornará, novos começos se anunciarão, e tudo o que idealizou poderá, enfim, começar a tomar forma. Sua presença ganhará destaque, e o mundo prestará mais atenção ao que você tem a oferecer. Use essa energia para iniciar ciclos com propósito.

Libra O momento pedirá silêncio e reflexão. Será um período de revisar emoções e fazer um balanço do último ano. Você está em preparação para um novo ciclo solar, então respeite o tempo de recolhimento. Planeje, reorganize e sonhe com consciência. Escorpião Sua vida social entrará em movimento, mesmo que pelas redes sociais. Novas amizades surgirão, e as antigas se renovarão. Um projeto em grupo ou uma nova equipe de trabalho poderá se fazer presente. Contatos com instituições, clubes ou grandes empresas estarão favorecidos. Sagitário Prepare-se para colher os frutos dos últimos esforços! Reconhecimento e conquistas chegarão e será o momento da colheita. Sua imagem profissional ganhará força, e você poderá se destacar com mais facilidade. Aproveite: sua luz será notada.

Capricórnio O foco se voltará para horizontes mais amplos. Estudos, viagens, publicações e vínculos com o estrangeiro terão destaque. Também tenderá a haver maior abertura para o autoconhecimento e a espiritualidade. Seu olhar se expandirá, trazendo novas perspectivas Aquário Tempo de transformações profundas. Você entrará em um processo de purificação emocional, deixando para trás o que pesa e o que já não faz sentido. Também será uma fase poderosa para resolver questões financeiras, especialmente ligadas a parcerias, heranças ou investimentos. Peixes As relações ganharão foco, tanto as pessoais quanto as profissionais. Um novo romance poderá florescer, assim como uma parceria importante, ser firmada. Você estará mais magnético(a), carismático(a) e receptivo(a) a trocas significativas.