Horóscopo semanal: previsão dos signos de 25 a 31 de agosto de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Virgem seguirá em quadratura com Urano, indicando uma tensão entre o desejo de organização e a necessidade de liberdade e novidades. Inclusive, poderão surgir situações que quebrarão a rotina, causando desconfortos, mas também abrindo portas para oportunidades e novas formas de pensar. Por sua vez, Mercúrio em Leão favorecerá a comunicação, a criatividade e a confiança. Como resultado, as ideias poderão fluir com entusiasmo, assim como a criatividade ganhará força. No entanto, deverá haver cuidado com ações dramáticas ou autoritárias.

Já Vênus em Câncer fará oposição a Plutão, favorecendo intensidade nos relacionamentos e nas finanças. Ao mesmo tempo, esse aspecto abrirá espaço para transformações e renovações nessas áreas. Marte em Libra, por sua vez, formará quadratura com Júpiter, indicando tendência a exageros, impulsividade e conflitos motivados por excesso de confiança ou ambição. Por isso, será importante agir com cautela e evitar decisões precipitadas, especialmente em parcerias e negociações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries Nesta semana, você poderá sentir uma pressão maior no ambiente de trabalho, exigindo atenção redobrada. Além disso, a rotina parecerá mais caótica que o normal, o que testará sua paciência e adaptabilidade. Apesar dos desafios, esses cenários também tenderão a revelar soluções criativas e novas formas de lidar com tarefas repetitivas.

No campo afetivo, questões profundas ou não resolvidas poderão ressurgir, pedindo escuta e sinceridade. Caso não haja equilíbrio nesse setor, confrontos irão ocorrer. Logo, tome cuidado com reações impulsivas. Touro Você poderá se deparar com bloqueios criativos, o que pedirá mais flexibilidade e menos apego aos planos rígidos. Inclusive, as atividades que normalmente trazem prazer exigirão ajustes ou, até mesmo, uma nova abordagem. Ainda nesta fase, tenderá a se comunicar de maneira mais fluida, especialmente no ambiente familiar, onde conversas francas revelarão verdades guardadas. Como resultado, emoções intensas possivelmente surgirão. Será importante lidar com elas sem dramatizar ou sufocar o outro. Na rotina o ritmo irá acelerar, levando a cobranças e ao teste de sua eficiência. Diante disso, evite sobrecargas, respeite os seus limites e cuide melhor do corpo.

Gêmeos Você poderá enfrentar instabilidades e mudanças no ambiente familiar, o que exigirá equilíbrio. Ademais, padrões ultrapassados poderão ressurgir, pedindo uma nova forma de encará-los. Como resultado, a comunicação tenderá a se tornar mais intensa. Por outro lado, caso esteja disposto(a) a ouvir e se expressar com clareza, esse cenário favorecerá diálogos importantes. No campo afetivo, haverá mais impulso e entusiasmo, mas possíveis exageros. Logo, evite agir de maneira impulsiva em busca de prazer imediato. Câncer Ao longo desta semana, imprevistos na rotina poderão desestabilizar os seus planos. Isso exigirá mais flexibilidade e menos apego. Ademais, será possível que conversas importantes ocorram. Nesse cenário, você deverá buscar se expressar com clareza, sem cair em reações defensivas.

No campo financeiro, tome cuidado com reações impulsivas, pois nem tudo que parece promissor se sustentará a longo prazo. Nas relações familiares, haverá a possibilidade de tensões, especialmente se antigos assuntos estiverem mal resolvidos. Diante disso, procure equilibrar a sua necessidade de segurança com a abertura para mudanças. Leão A semana tenderá a trazer mudanças na forma como lida com os valores pessoais e com as finanças, o que exigirá mais equilíbrio e menos rigidez. Além disso, o seu poder de argumentação estará em alta. Todavia, deverá tomar cuidado com o autoritarismo. Também será possível que questões ligadas à autoestima ganhem força, revelando o que precisa ser transformado ou curado. Nos relacionamentos, poderá haver tensões entre o desejo de controle e a necessidade de liberdade. Diante desse cenário, procure encontrar o equilíbrio e evitar reações impulsivas, sobretudo em conversas com pessoas próximas.