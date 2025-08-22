8 frutas ricas em vitamina C e os benefícios

Elas melhoram a saúde da pele, protegem o coração, estimulam o funcionamento intestinal e fortalecem as defesas do organismo

Acerola: um fruto pequeno, geralmente vermelho, e com sabor ácido, a acerola tem cerca de 1505 mg de vitamina C a cada 100 g, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). A quantidade é superior a frutos conhecidos por serem ricos no nutriente, como laranja — 47,3 — limão — 129 — e tangerina — 48,8.

A vitamina C é um micronutriente essencial para o nosso organismo, que não consegue produzi-la e, por isso, precisa estar presente na alimentação. Quando pensamos em frutas ricas nessa vitamina, lembramos de imediato da laranja, do limão e da tangerina. No entanto, há frutas com teores ainda mais elevados de vitamina C, que muitas vezes nem nos vêm à mente ou permanecem desconhecidas em razão de sua regionalidade. A seguir, confira algumas delas!

Embora possam existir pequenas variações relacionadas à variedade ou ao grau de maturação, outras frutas também se destacam por serem ricas em vitamina C. Alguns exemplos, ainda de acordo com informações da TBCA, incluem:

Caju: 257 mg por 100 g; Goiaba: 89,9 mg por 100 g; Kiwi: 70,8 mg por 100 g; Morango: 69,8 mg por 100 g; Mamão: formosa 78,5 papaia 81,4 por 100 g; Manga: palmer 65,5 haden 17,4 por 100 g;

Camu-camu: pesquisas científicas acrescentam ainda à lista o camu-camu, fruto típico da Amazônia, pequeno, arredondado e de cor roxa-avermelhada, semelhante à cereja quando maduro e de sabor extremamente ácido. Segundo o estudo “Aromatic and nutritional profile of an Amazonian autochthonous species, Caramuri Pouteria elegans (A.DC.) Baehni”, publicado no Journal of Food Properties, essa fruta apresenta 143,08 mg de vitamina C a cada 100 g.

Benefícios da vitamina C para saúde

Para além da alta concentração de vitamina C, essas frutas oferecem um conjunto de nutrientes que potencializam seus efeitos no organismo. Nesse sentido, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho — médico nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) — ressalta:

“Geralmente essas frutas combinam vitamina C com antioxidantes, fibras e minerais, criando um efeito sinérgico para melhorar a saúde da pele, proteger o coração, estimular o funcionamento intestinal e fortalecer as defesas do organismo. Por isso devem fazer parte da nossa dieta sempre, para que o sistema imunológico esteja preparado para possíveis infecções, como gripes e resfriados. Estudos mostram que, para quem consome vitamina C regularmente, os sintomas destas enfermidades tendem a durar menos tempo”, conta o especialista.