8 curiosidades sobre a mulher do signo de Virgem / Crédito: EdiCase Astrologia

A mulher do signo de Virgem se destaca pela inteligência e pelo senso prático, mantendo os pés no chão e encontrando soluções para os mais variados desafios. Quando tem espaço para se desenvolver, demonstra equilíbrio e competência; caso contrário, pode se mostrar mais crítica e reservada, tornando a convivência um pouco mais desafiadora. A seguir, confira 8 curiosidades sobre a mulher do signo de Virgem!

1. Inteligente e realista A mulher do signo de Virgem se destaca pela inteligência e pelo senso de realidade. Ela consegue manter os pés no chão, se adaptar e encontrar soluções para os mais diferentes problemas. 2. Precisa aprender a impor limites Devido à baixa autoestima, autocrítica e facilidade de adaptação, a virginiana pode acabar se perdendo dos seus próprios ideais. “Esse é um cuidado que a mulher do signo de Virgem precisa sempre ter: aprender o limite na hora de ceder”, ressalta a astróloga Thaís Mariano. 3. Possui a necessidade de controle Segundo Thaís Mariano, essa mulher tem medo de lidar com situações que mexem com as suas emoções e retiram o seu aparente controle. “Por isso, não é raro que ela acabe se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, complementa. 4. Reservada e tímida Embora possam ser comunicativas e amigáveis, as mulheres de Virgem também podem ser um pouco reservadas e tímidas em certas situações. Elas tendem a valorizar a privacidade e podem levar um tempo para se abrir completamente para novas pessoas.

5. Busca pela perfeição As virginianas gostam de tudo certo e em seu devido lugar. Isso porque elas compreendem que somente assim haverá estabilidade para que o mais belo potencial seja alcançado. “O signo de Virgem representa a natureza pura de cada aspecto existente no planeta em sua real função e, por reconhecer isso, ele está sempre em busca de sua perfeição”, ressalta Thaís Mariano. 6. Cuida da saúde As mulheres de Virgem são muito conscientes da sua saúde e bem-estar; por isso, se interessam por hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e prática de exercícios físicos. Além disso, investem em consultas regulares e check-ups gerais. 7. Ama se aperfeiçoar A virginiana gosta de aprimorar os seus conhecimentos; no entanto, quando é privada dessa oportunidade, pode se tornar uma pessoa muito ranzinza, crítica e de difícil convivência. “Portanto, o mais adequado é que ela exerça todo o seu potencial na área que escolher, plenamente consciente de sua força”, finaliza a astróloga.