Conheça os benefícios do abdominal hipopressivo / Crédito: EdiCase Saude

Encolher a barriga na hora de tirar as fotos é muito comum, principalmente quando você não está feliz com a gordura abdominal que insiste em aparecer, mesmo praticando exercícios físicos. Porém, o que muitas pessoas podem não saber é que alguns tipos de movimentos feitos com o corpo ajudam a eliminar algumas medidas. Ao contrair o abdômen de maneira correta e sob a orientação de um profissional, você pratica o chamado abdominal hipopressivo, ou ginástica hipopressiva. A técnica fortalece a musculatura abdominal, contribui para a diminuição de dores nas costas e auxilia na redução da cintura, sendo especialmente indicada para mulheres no pós-parto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como funciona o exercício abdominal hipopressivo? Segundo Julia Borges, fisioterapeuta especialista em diástase e hipopressivo, o abdominal hipopressivo é um exercício que trabalha a postura corporal e a respiração com o vácuo abdominal (quando sugamos a barriga para dentro). Com mais de 55 posturas, cada uma com sua função, o exercício é um trabalho contínuo de aperfeiçoamento. Isso porque, para que tenha resultado, é necessário que o músculo seja ativado corretamente. Contudo, a prática exige atenção. Julia Borges reforça a importância de executar o movimento corretamente. “Você deve iniciar sempre com um profissional licenciado pelo método, para sua segurança e para poder usufruir de todos os benefícios que a técnica proporciona”. Principais benefícios Além dos efeitos estéticos, o abdominal hipopressivo oferece diversos benefícios que contribuem para uma vida mais saudável e mais disposição no dia a dia. Entre eles estão a melhora da postura corporal, bem como a prevenção e o tratamento da incontinência urinária. A seguir, confira outros benefícios listados por Julia Borges:

Trata diástase;

Melhora o funcionamento do intestino;

Melhora a respiração;

Alivia cólicas menstruais;

Melhora o desempenho sexual e esportivo. Abdominal hipopressivo emagrece? Um dos mitos mais comuns sobre o abdominal hipopressivo é que ele emagrece. Embora o exercício possa reduzir a circunferência da cintura, ele não promove a perda de peso, atuando principalmente no reposicionamento dos órgãos internos para diminuir a pressão abdominal. Assim, a prática não reduz a porcentagem de gordura corporal nem define o abdômen. Para obter resultados efetivos, é necessário associá-la a uma alimentação equilibrada e a atividades físicas que estimulem a queima de gordura. Cuidados importantes Apesar dos inúmeros benefícios, o hipopressivo não é recomendado para todo mundo, por isso é tão importante consultar um especialista. Pessoas com pressão alta, por exemplo, não devem praticar esse exercício, visto que a técnica eleva a pressão arterial e ela pode demorar para normalizar.