Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 fatores que impactam o emagrecimento de forma eficaz

5 fatores que impactam o emagrecimento de forma eficaz

Saiba como intensidade do treino, qualidade do sono e orientação multidisciplinar influenciam a perda de peso
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Muitas pessoas se dedicam horas na academia, seguem uma rotina ativa, mas ainda assim não conseguem ver resultados na balança. Segundo o médico integrativo Dr. Wandyk Allison, pós-graduado em endocrinologia, isso acontece porque o emagrecimento é um processo multifatorial, e exige muito mais do que simplesmente treinar.

A seguir, confira os principais pontos destacados pelo especialista para destravar seu progresso.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

1. Verifique se treino e dieta estão alinhados ao gasto energético

De acordo com o Dr. Wandyk Allison, é comum superestimar o gasto calórico e subestimar a ingestão de alimentos. Além disso, treinos repetitivos ou de baixa intensidade podem levar à adaptação metabólica e à estagnação. A recomendação é variar estímulos, aumentar a intensidade de forma planejada e evitar monotonia.

2. Respeite seu biotipo e tipo de fibras musculares

Pessoas com predominância de fibras rápidas respondem melhor a estímulos curtos e intensos, enquanto fibras lentas pedem treinos de resistência. “Treinos genéricos, como ‘1 hora de esteira todo dia’, funcionam para poucos”, explica o especialista. Combinar musculação, HIIT e aeróbicos regenerativos é a fórmula mais eficiente para manter resultados sustentáveis.

3. Investigue fatores hormonais e metabólicos

Desequilíbrios hormonais também podem travar a perda de gordura. O Dr. Wandyk Allison destaca exames como TSH, insulina, perfil lipídico, vitamina D e bioimpedância para identificar barreiras escondidas que dificultam o emagrecimento.

4. Cuide do sono e da recuperação

Durante o sono profundo, o corpo regula hormônios do apetite, otimiza a queima de gordura e preserva massa muscular. Já noites mal dormidas elevam o cortisol, aumentam a vontade por doces e reduzem a disposição para treinar. “Dormir bem não é luxo, é estratégia”, reforça o médico Wandyk Allison.

5. Aposte na abordagem multidisciplinar e na medicina de precisão

Para o Dr. Wandyk Allison, a integração entre nutricionistas, endocrinologistas e educadores físicos é essencial. Além disso, testes genéticos permitem ajustar dieta, suplementação e treinos conforme a predisposição individual, garantindo mais resultado e menos frustração.

“O caminho para o emagrecimento duradouro não está apenas em treinar mais, mas em treinar e viver melhor, respeitando seu corpo, entendendo seu metabolismo e alinhando cada estratégia para que todas trabalhem na mesma direção”, finaliza o Dr. Wandyk Allison.

Por Adriana Quintairos

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase bem-estar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar