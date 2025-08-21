5 fatores que impactam o emagrecimento de forma eficaz / Crédito: EdiCase Saude

Muitas pessoas se dedicam horas na academia, seguem uma rotina ativa, mas ainda assim não conseguem ver resultados na balança. Segundo o médico integrativo Dr. Wandyk Allison, pós-graduado em endocrinologia, isso acontece porque o emagrecimento é um processo multifatorial, e exige muito mais do que simplesmente treinar. A seguir, confira os principais pontos destacados pelo especialista para destravar seu progresso.

1. Verifique se treino e dieta estão alinhados ao gasto energético De acordo com o Dr. Wandyk Allison, é comum superestimar o gasto calórico e subestimar a ingestão de alimentos. Além disso, treinos repetitivos ou de baixa intensidade podem levar à adaptação metabólica e à estagnação. A recomendação é variar estímulos, aumentar a intensidade de forma planejada e evitar monotonia. 2. Respeite seu biotipo e tipo de fibras musculares Pessoas com predominância de fibras rápidas respondem melhor a estímulos curtos e intensos, enquanto fibras lentas pedem treinos de resistência. "Treinos genéricos, como '1 hora de esteira todo dia', funcionam para poucos", explica o especialista. Combinar musculação, HIIT e aeróbicos regenerativos é a fórmula mais eficiente para manter resultados sustentáveis. 3. Investigue fatores hormonais e metabólicos Desequilíbrios hormonais também podem travar a perda de gordura. O Dr. Wandyk Allison destaca exames como TSH, insulina, perfil lipídico, vitamina D e bioimpedância para identificar barreiras escondidas que dificultam o emagrecimento. 4. Cuide do sono e da recuperação Durante o sono profundo, o corpo regula hormônios do apetite, otimiza a queima de gordura e preserva massa muscular. Já noites mal dormidas elevam o cortisol, aumentam a vontade por doces e reduzem a disposição para treinar. "Dormir bem não é luxo, é estratégia", reforça o médico Wandyk Allison.