7 vitaminas caseiras para fortalecer a imunidade / Crédito: EdiCase Culinaria

Frutas e vegetais são aliados poderosos para fortalecer o organismo, fornecendo minerais e antioxidantes essenciais. Mas, com a correria do dia a dia, nem sempre conseguimos incluí-los nas refeições. Uma solução prática é preparar vitaminas: nutritivas, saborosas e fáceis de inserir na rotina, elas ajudam a garantir que o corpo receba os nutrientes necessários sem complicação. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 opções vitaminas caseiras para você incluir no cardápio e aumentar a saúde do corpo. Confira: 1. Vitamina caseira de açaí com morango Ingredientes 100 g de polpa de açaí

1/2 xícara de chá de morango

100 ml de leite de castanha-de-caju Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina caseira de kiwi Ingredientes 1 kiwi descascado e picado

descascado e picado 1 xícara de chá de espinafre

1 banana descascada e cortada em rodelas

500 ml de leite desnatado

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. 3. Vitamina de banana, beterraba e aveia Ingredientes 1 banana descascada e picada

1/2 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 colher de sopa de flocos de aveia

2 xícaras de chá de leite desnatado Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. 4. Vitamina caseira de abacaxi com gengibre Ingredientes 2 fatias de abacaxi picadas

picadas 1 pedaço de gengibre ralado

50 ml de leite de coco

Gomos de 1 limão Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o leite de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida. Dica: sirva decorado com pedaços de abacaxi e coco ralado.