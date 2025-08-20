Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 tortas fit de liquidificador

7 tortas fit de liquidificador

Veja opções ideais para quem busca uma boa alimentação sem abrir mão do sabor e praticidade
Autor Redação EdiCase
Redação EdiCase
As tortas, conhecidas por sua versatilidade, podem ser adaptadas conforme as preferências e restrições alimentares de cada pessoa. Além disso, são uma excelente forma de aproveitar legumes, verduras, proteínas magras e fontes de carboidratos complexos em uma única refeição.

Confira, a seguir, 7 receitas de tortas fit salgadas feitas no liquidificador que combinam praticidade, sabor e nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada.

Torta de espinafre com queijo cottage

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 maço de espinafre refogado e picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage picado
  • Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal, a salsinha e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o espinafre e o queijo cottage. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de tofu com tomate seco

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 200 g de tofu amassado
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • Sal a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o tofu amassado e o tomate seco. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta de abóbora com carne moída

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abóbora descascada, cozida e amassada
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 300 g de carne moída
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Azeite de oliva, sal, cominho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o leite desnatado, a farinha de amêndoas, o sal, o cominho e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Junte a carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
  • Queijo muçarela ralado para polvilhar

Recheio

  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Massa e montagem

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva, a farinha de aveia e o sal até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva polvilhado com queijo muçarela ralado.

Torta de atum com legumes

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 120 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 1 abobrinha ralada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Em um recipiente, misture o atum, a abobrinha e a cenoura. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Acrescente o recheio de atum e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta de queijo branco e milho-verde

Ingredientes

Massa

  • 6 ovos inteiros
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de farelo de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
  • Queijo parmesão ralado para polvilhar

Recheio

  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 cebola descascada e picada
  • 150 g de queijo branco cortado em cubos
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva e o farelo de aveia até obter uma mistura homogênea e cremosa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o fermento químico e misture delicadamente apenas para incorporar.

Unte uma forma com azeite de oliva e polvilhe farinha de aveia. Despeje metade da massa na forma e reserve. Em um recipiente, misture o milho-verde, a cebola, queijo branco e o iogurte. Distribua sobre a forma e cubra com o restante da massa. Polvilhe com orégano e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de berinjela

Ingredientes

Recheio

  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 pitada de orégano

Massa

  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a berinjela e o tomate por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite de soja, a farinha de trigo integral e o sal até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

