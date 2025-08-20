7 tortas fit de liquidificador / Crédito: EdiCase Culinaria

As tortas, conhecidas por sua versatilidade, podem ser adaptadas conforme as preferências e restrições alimentares de cada pessoa. Além disso, são uma excelente forma de aproveitar legumes, verduras, proteínas magras e fontes de carboidratos complexos em uma única refeição. Confira, a seguir, 7 receitas de tortas fit salgadas feitas no liquidificador que combinam praticidade, sabor e nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada.

Torta de espinafre com queijo cottage Ingredientes 4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 maço de espinafre refogado e picado

1/2 xícara de chá de queijo cottage picado

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal, a salsinha e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o espinafre e o queijo cottage. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. Torta de tofu com tomate seco Ingredientes 4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

200 g de tofu amassado

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

picado Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o tofu amassado e o tomate seco. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida. Torta de abóbora com carne moída Ingredientes 2 xícaras de chá de abóbora descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

300 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Azeite de oliva, sal, cominho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o leite desnatado, a farinha de amêndoas, o sal, o cominho e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Junte a carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango Ingredientes Massa 2 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Queijo muçarela ralado para polvilhar Recheio 300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Massa e montagem Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva, a farinha de aveia e o sal até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva polvilhado com queijo muçarela ralado.

Torta de atum com legumes Ingredientes 3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

120 g de atum sólido ao natural escorrido

1 abobrinha ralada

1 cenoura descascada e ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Em um recipiente, misture o atum, a abobrinha e a cenoura. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Acrescente o recheio de atum e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida. Torta de queijo branco e milho-verde Ingredientes Massa 6 ovos inteiros

1 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Queijo parmesão ralado para polvilhar Recheio