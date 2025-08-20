3 orações poderosas para enfrentar momentos difíceis / Crédito: Edicase Entretenimento

Nos dias de aflição, a alma busca consolo e esperança. Nesses momentos, a oração surge como refúgio, capaz de acalmar o coração e renovar a confiança em Deus. Por meio dessas preces de fé, encontramos coragem para enfrentar os obstáculos e serenidade para seguir adiante, certos de que não estamos sozinhos. A seguir, aprenda 3 orações poderosas para os momentos de dificuldade!

Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos Vossa proteção paterna, nós Vos suplicamos pelo Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria. Ó Vós, cujo poder se estende a todas as nossas necessidades e sabe tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri Vossos olhos de pai sobre os interesses de Vossos filhos. Nas dificuldades e penas que nos pressionam, recorremos à Vossa confiança. Dignai-Vos tomar sob Vossa caridosa conduta essa atividade importante e difícil, causa de nossa inquietude. Fazei que o feliz resultado seja para a glória de Deus e o bem de seus devotos servos. Ó Vós, que jamais invocamos em vão, amável São José! Vós cujo crédito é tão poderoso junto a Deus que podemos dizer: "No Céu, José, ordena ao invés de pedir". Terno pai, rogai por nós junto a Jesus, rogai por nós junto a Maria. Sede nosso advogado junto ao Vosso divino Filho, de quem fostes educador atento e querido, e um protetor fiel. Sede nosso advogado junto a Maria, de quem fostes um fiel esposo tão amável e ternamente amado. Adicionai a todas as Vossas glórias essa de ganhar essa causa difícil que Vos confiamos. Cremos, sim, cremos que podeis atender nossos pedidos livrando-nos das penas que nos pesam e das amarguras que regam nossas almas. Temos também a firme confiança de que não negligencia nada em favor dos afligidos que Vos imploram. Humildemente prostrados aos Vossos pés, bom São José, conjuramos, tende piedade dos nossos gemidos e de nossas lágrimas. Cobri-nos com o manto de Vossas misericórdias e abençoai-nos. Obrigado, São José!

2. Oração de Santa Teresa D’Ávila para vencer o medo Nada te perturbe, nada te espante, Tudo passa, Deus não muda, A paciência tudo alcança;

Quem a Deus tem, nada falta! Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe,

Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega, E, venha o que vier, nada te espante.