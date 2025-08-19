Idade Moderna: contexto histórico e impactos na humanidade / Crédito: EdiCase Educacao

A Idade Moderna, ou Tempos Modernos, compreende o período entre 1453 (século XV, queda de Constantinopla) até 1789 (século XVIII, Revolução Francesa). Esse período foi marcado como uma época de transição em que o comércio foi priorizado e, aos poucos, substituindo o modo de produção feudal (troca agrária) pelo capitalismo (dinheiro). Profundas transformações sociais e culturais também ocorreram nessa época: crenças, formas de trabalho, grupos sociais, formas de poder e visão do mundo. Mercantilismo Conjunto de práticas econômicas impostas pelo rei absolutista, buscando desenvolvimento por meio do acúmulo de riquezas. Conquistar novas terras (colônias) era sinônimo de riqueza, assim como acumular metais preciosos, como ouro e prata (metalismo), além de manter a balança comercial favorável (importação e exportação) por meio do controle de impostos e de taxas alfandegárias (intervenção do Estado e protecionismo).

A partir do século XV, um dos fatores que levaram o Ocidente a lançar suas embarcações no tenebroso oceano Atlântico foi a conquista de novas terras (colônias): base do mercantilismo europeu. A busca por especiarias caras (cravo, canela, pimenta-do-reino) era cada vez mais constante e ajudou no avanço de alguns inventos como a bússola, a caravela e o astrolábio. Portugal e Espanha foram pioneiros nas navegações pelo Atlântico, sendo que ambos chegaram à América (Novo Mundo): 1492 – Cristóvão Colombo (Espanha) e 1500 – Pedro Álvares Cabral (Portugal). América Na disputa entre Portugal, Espanha, França e Inglaterra por novas terras, todos chegaram à América formando colônias: na América do Norte, França, Espanha e Inglaterra; na América do Sul, Portugal e Espanha. Estipulados os limites pelo Tratado de Tordesilhas (1494), a colônia de povoamento (norte) tinha trabalho livre, policultura (clima temperado e mercado interno) e liberdade econômica para se desenvolver. Na colônia de exploração (sul), havia trabalho escravo negro, monocultura (clima sub-tropical e mercado externo) e dependência da metrópole. Na América do Norte (hoje, EUA), houve ainda a divisão das Treze Colônias pelo Pacto Colonial (norte, centro e sul), sendo que a parte sul foi colônia de exploração. Eram administradas pelo centro político da Inglaterra. Renascimento Movimento cultural de resgate ao pensamento greco-romano por considerar um conhecimento mais amplo da vida. Foi marcado pelo humanismo ou antropocentrismo (homem como centro das atenções), hedonismo (prazer), individualismo (liberdade do indivíduo) e racionalismo (experimentação e observação da natureza). Essas características iam contra os valores medievais que geralmente eram baseados na fé em algum deus, negando os desejos humanos.

Destacaram-se na literatura e filosofia: Erasmo de Roterdã, Michel de Montaigne, William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Nicolau Maquiavel. Na pintura, destacaram-se Leonardo da Vinci, Michelângelo e Botticelli. A Itália foi o berço do Renascimento devido à herança direta do Império Romano e ao forte desenvolvimento econômico que financiava os artistas (mecenato ou patrocínio) durante os séculos XV e XVI. Reforma protestante Movimento cristão do século XVI (Alemanha) que propunha uma reforma no catolicismo, abalado pelas transformações econômicas e culturais. Os abusos e o luxo da Igreja, que pregava ideias contrárias à que praticava (pecado do lucro, venda de indulgências/perdões), prejudicavam especialmente a burguesia, que estava em ascensão. Esse conjunto instalou as reformas, como:

(prática de tortura e morte aos hereges); Companhia de Jesus (jesuítas convertendo outros povos). Absolutismo Prática política europeia a partir do século XV com poder total na mão dos reis. Após a Idade Média, existia uma só língua e moeda beneficiando burgueses e reis no comércio. As monarquias nacionais (países) praticavam o mercantilismo, buscando desenvolvimento econômico através do acúmulo de riquezas. O marketing político se difundia por meio dos teóricos pensadores (Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Bossuet), que convenciam o povo, entre outras ideias, de que o poder do rei era de origem divina, sendo assim pecado desobedecê-lo.

Iluminismo Movimento intelectual do século XVII na Europa que defendia o uso da razão para promover mudanças. O Antigo Regime, com sua sociedade estamental (1º clero, 2º nobreza, 3º burguesia, camponeses e operários), em que somente os dois primeiros tinham privilégios e direitos políticos, era criticado pelos iluministas, que tinham o pensamento de “duvidar e refletir”. John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Diderot defendiam o liberalismo (contra o absolutismo) com a igualdade de todos, limitação do poder, liberdade de expressão, livre mercado, ideias republicanas, constitucionais e direito ao voto. O iluminismo influenciou a Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos e a Inconfidência Mineira no Brasil. Independência dos EUA Colonizada pelos puritanos ingleses ao norte, em minoria, esta elite era antenada com o que ocorria na Europa (Iluminismo) e inspirou reformas entre os colonos. A disputa de terras entre Norte (colônia de povoamento) e Sul (colônia de exploração), gerou a Guerra dos Sete Anos (Inglaterra e França). A Inglaterra, vitoriosa, aumentou os impostos (por meio de leis), desagradando os colonos, que passaram a lutar por sua independência, concluída em 4 de julho por Thomas Jefferson.