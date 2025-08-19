Agachamento: 8 motivos para praticar regularmente / Crédito: EdiCase Saude

Se você busca exercícios que sejam ao mesmo tempo eficazes e completos, o agachamento certamente merece atenção. Reconhecido como um dos movimentos mais tradicionais da musculação e do treinamento funcional, ele vai muito além do trabalho das pernas: envolve glúteos, core, quadris e até a postura. Além de fortalecer a parte inferior do corpo, o agachamento contribui para a estabilidade, melhora o equilíbrio e pode potencializar o desempenho em outras atividades físicas. Por essas razões, especialistas recomendam incluí-lo regularmente na rotina de treinos.

A seguir, confira 8 motivos que explicam por que esse exercício é indispensável para quem busca saúde e performance. 1. Fortalecimento muscular Os agachamentos são grandes aliados na construção muscular, pois trabalham quadríceps, glúteos, isquiotibiais e a região do core. O diferencial é que, quando realizados com a técnica correta, promovem a estabilização do core, ajudando a proteger a coluna durante o movimento e tornando-se, assim, um exercício completo. "Ao desenvolver músculos fortes e bem treinados, você aprimora o controle motor, permitindo movimentos mais precisos e coordenados. Esse controle é fundamental para atividades que exigem equilíbrio e coordenação, contribuindo para uma mobilidade eficaz no dia a dia", esclarece Dr. Davi Gusmão, ortopedista e especialista em quadril. 2. Agachamento melhora a mobilidade e a flexibilidade Ao realizar o agachamento, você ativa a extensão e a flexão das articulações do quadril, joelho e tornozelo, o que contribui para melhorar a mobilidade nessas regiões. O segredo está na profundidade: quanto maior a amplitude do movimento — sem perder a técnica —, maior será o ganho de mobilidade. Esse aspecto é essencial, sobretudo com o passar dos anos, para preservar a funcionalidade das articulações.

“A mobilidade é essencial para movimentos mais complexos, como exercícios físicos e até mesmo para atividades diárias simples como levantar objetos, alcançar prateleiras e agachar-se. Além disso, uma boa mobilidade reduz o risco de lesões, pois, quando as articulações têm uma amplitude completa, há menos probabilidade de ocorrerem tensões indevidas nos músculos e ligamentos durante as atividades físicas”, diz o Dr. Davi Gusmão. 3. Favorece o emagrecimento Os agachamentos são altamente eficientes na queima de calorias, pois recrutam diversos grupos musculares de forma simultânea, elevando o metabolismo durante e após o exercício. Além disso, ao promover o ganho de massa muscular, contribuem para o aumento do metabolismo basal, o que favorece a queima calórica mesmo em repouso. 4. Melhora da postura, do equilíbrio e do core Agachar fortalece o core, estrutura essencial para a postura e o equilíbrio. Um abdômen fortalecido auxilia no alinhamento da coluna, prevenindo dores nas costas e favorecendo uma postura mais estável. Além disso, o equilíbrio aprimorado garante mais segurança e eficácia tanto nas atividades do dia a dia quanto na prática de outros exercícios.

Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, ressalta que o fortalecimento do core também proporciona outros benefícios. “O core fortalecido aumenta a potência e aprimora a eficiência dos movimentos; com o equilíbrio potencializado, o risco de lesões diminui gradativamente e, além disso, proporciona melhorias notáveis ​​no sistema nervoso e cooperante muscular”, afirma. 5. Benefícios para a saúde óssea Ao realizar agachamentos, você aplica carga aos ossos da coluna, quadril e pernas, o que pode estimular o crescimento ósseo. Este estímulo ajuda a prevenir a osteoporose e a aumentar a densidade mineral óssea. Inclusive, exercícios de resistência como o agachamento são fundamentais para a saúde óssea em todas as idades. 6. Aumenta a produção hormonal Exercícios compostos como o agachamento podem estimular a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona — crucial para o crescimento muscular — e o hormônio do crescimento (GH). Isso ocorre porque essas atividades movimentam grandes grupos musculares, como pernas, glúteos e core, exigindo maior produção metabólica e, consequentemente, estímulo hormonal.

7. O agachamento é um exercício democrático O agachamento é um exercício democrático: não exige equipamentos, pode ser praticado em qualquer lugar e se adapta a diferentes níveis de condicionamento físico. Outro ponto positivo é a variedade de estilos — como o agachamento com peso, o sumô e o búlgaro — que ajudam a diversificar a rotina de treinos e a manter o estímulo constante. 8. Impacto positivo na capacidade funcional Agachar também melhora a capacidade de realizar tarefas do dia a dia, como pegar um objeto pesado no chão ou levantar-se de uma cadeira, com menos esforço e mais eficiência. Esse ganho de mobilidade é especialmente importante com o passar dos anos, ajudando a preservar a independência e a qualidade de vida. “À medida que envelhecemos, a mobilidade torna-se ainda mais crucial, contribuindo para preservar a independência funcional. A falta de mobilidade adequada prejudica a circulação sanguínea e a entrega nutrientes essenciais às células musculares e articulares, aumentando a rigidez e a degeneração”, alerta o Dr. Davi Gusmão.