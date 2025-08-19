6 benefícios do chá de quebra-pedra e como preparar / Crédito: EdiCase Saude

A planta quebra-pedra, conhecida cientificamente como Phyllanthus niruri, é utilizada na medicina tradicional em diversas culturas. Ela cresce em regiões tropicais e subtropicais, como América do Sul, Índia e África. O nome popular “quebra-pedra” surgiu da crença de que a planta pode auxiliar na dissolução de pedras nos rins. A seguir, confira mais informações sobre esse e outros benefícios do chá de quebra-pedra. 1. Ajuda no tratamento de cálculos renais O chá de quebra-pedra é conhecido por ajudar no tratamento de cálculos renais graças às suas propriedades diuréticas, que diluem a concentração de substâncias responsáveis pela formação das pedras. Além disso, seus efeitos relaxantes sobre os músculos do trato urinário facilitam a eliminação dos cálculos já existentes e contribuem com a prevenção de novos.

2. Ação anti-inflamatória O chá de quebra-pedra também possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir inflamações no trato urinário e em outras partes do corpo. Os flavonoides atuam como antioxidantes, combatendo os radicais livres que causam inflamação nas células, enquanto os taninos têm um efeito adstringente, reduzindo o inchaço e a irritação dos tecidos inflamados. 3. Promove a saúde do fígado A proteção do fígado proporcionada pelo chá de quebra-pedra é atribuída principalmente às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que neutralizam os radicais livres responsáveis por danos celulares. Além disso, a planta estimula a produção de enzimas hepáticas essenciais, contribuindo para a desintoxicação do organismo, a eliminação de toxinas e a manutenção da saúde do fígado. "Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas", explica o nutrólogo Sandro Ferraz. 4. Pode auxiliar no controle da glicemia O estudo "Evaluation of Hypoglycemic Potential Effect of Phyllanthus Niruri in Alloxan Induced Diabetic Male Swiss Albino Mice", publicado na revista "World Journal of Pharmacy and Biotechnology", demonstra que os extratos das sementes de quebra-pedra são capazes de reduzir significativamente a glicose no sangue.

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores realizaram testes em camundongos albinos suíços machos, induzidos por aloxana, e observaram que o composto químico aumentou significativamente os níveis de glicose nos grupos doente, padrão, etanólico e aquoso. Por outro lado, a administração de extratos das sementes de quebra-pedra reduziu de forma significativa a glicose nos grupos etanólico e aquoso. Apesar dos resultados promissores, o estudo foi conduzido em animais, sendo necessários mais testes clínicos em humanos para confirmar a eficácia e a segurança do chá ou dos extratos de quebra-pedra no controle da glicose. 5. Ajuda a reduzir a pressão arterial Ao aumentar a produção de urina, o chá de quebra-pedra ajuda a eliminar o excesso de líquidos e sódio do corpo. Isso reduz o volume de sangue circulante e, por consequência, diminui a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. A redução da pressão arterial também alivia o esforço sobre o coração, o que pode ajudar a prevenir complicações cardiovasculares.