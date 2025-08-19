5 sinais de que uma empresa tem boa governança

Você pode não perceber, mas a qualidade da governança das empresas impacta diretamente seu dia a dia. Como investidor, define se seus recursos estão seguros e se terão retorno consistente. Como consumidor, influencia se você receberá produtos de qualidade e atendimento ético. Como cidadão, determina se as empresas contribuem para um ambiente de negócios mais justo e sustentável em sua comunidade. De acordo com o Sebrae, empresas que adotam práticas de governança corporativa conquistam importante diferencial competitivo, já que consumidores demonstram preferência por marcas comprometidas com transparência e anticorrupção, inclusive pagando mais por produtos que respeitam essas práticas. Práticas de governança também facilitam a gestão de conflitos internos e aumentam a atratividade para investidores.

Não por acaso, a governança é o "G" da famosa sigla ESG (Environmental, Social and Governance), que se tornou critério fundamental para investimentos responsáveis ao redor do mundo — evidenciando que boas práticas de gestão são tão importantes quanto cuidados ambientais e sociais. Segundo Glenda Negreiros, do Grupo Brasfort, especialista em governança que vem implementando essas práticas em empresas familiares, essa disciplina vai muito além de documentos e relatórios. "Para mim, governança é como acender a luz: tudo fica claro. Quando as decisões são tomadas com ética, disciplina e cuidado, todos confiam e crescem juntos", afirma a executiva. O que é governança corporativa na prática? Na prática, boa governança corporativa representa o conjunto de princípios, regras, estruturas e processos que definem como uma organização é dirigida, monitorada e incentivada. O objetivo é gerar valor sustentável não apenas para sócios, mas para toda a sociedade, equilibrando interesses de acionistas, gestores, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade. A seguir, confira 5 sinais claros que indicam quando uma empresa adota boas práticas de governança e entenda por que isso deve importar para você!

1. Estrutura organizacional com papéis e responsabilidades definidos Uma empresa bem governada possui instâncias de decisão claramente estabelecidas, com conselhos, comitês e gestão executiva operando com funções específicas e agendas consistentes. Isso inclui Conselho de Administração atuante com membros independentes, Conselho Fiscal com autonomia para fiscalizar atos da gestão e, quando necessário, comitês especializados em auditoria, riscos e sustentabilidade. “Sinal de governança não é um documento bonito: é quando a regra vira hábito, e o hábito melhora a vida de clientes, equipes e parceiros”, destaca Glenda Negreiros. Em sua experiência com empresas familiares, ela observa que a implementação de estruturas como conselhos de família e acordos claros traz mais segurança para as decisões estratégicas. O que observar: existência de conselho de administração com reuniões regulares, presença de conselheiros independentes, comitês especializados funcionando ativamente e organograma claro com responsabilidades definidas.

2. Transparência e prestação de contas consistentes Empresas com boa governança vão além das exigências legais na divulgação de informações. Elas compartilham dados claros, verídicos e tempestivos sobre desempenho financeiro, indicadores de qualidade, metas ESG e resultados de auditorias. A transparência se manifesta em relatórios periódicos acessíveis e comunicação regular com investidores, clientes e parceiros. “Uma boa governança é visível. Quem tem mostra. E quem mostra fortalece a confiança”, afirma Glenda Negreiros. Em processos de modernização empresarial, ela explica que a implementação de indicadores mensuráveis e auditorias regulares permite não apenas medir resultados, mas também corrigir rotas quando necessário. Como verificar: relatórios financeiros e não financeiros publicados regularmente, indicadores de sustentabilidade divulgados, presença de auditoria independente e comunicação clara com investidores e clientes.

3. Compliance vivo e cultura ética operacional Mais do que ter um Código de Ética bem escrito, empresas com boa governança tornam a integridade parte da cultura organizacional. Isso se manifesta por meio de políticas anticorrupção aplicadas na prática, canais de denúncia com confidencialidade e proteção contra retaliações e coerência entre discurso e prática em todas as decisões. O professor Christian Karl de Lamboy, especialista em governança corporativa, destaca que a integridade deve ser um princípio central: “a cultura ética, a coerência entre discurso e prática e a lealdade aos investidores, clientes e colaboradores são elementos que reduzem significativamente os riscos de fraudes e conflitos de interesse”. Sinais práticos: código de conduta público e acessível, canal de denúncias funcionando com proteção aos denunciantes, políticas de prevenção a conflitos de interesse e histórico limpo em relação a escândalos.