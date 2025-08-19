4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana

A semana promete agitar as telonas com estreias que vão do humor ao drama, passando por ação explosiva e cinebiografia. Seja para rir, se emocionar ou refletir, as novidades, com grandes nomes do cinema nacional e internacional, oferecem opções para todos os gostos. Entre sequências aguardadas, comédias provocativas, romance com toque ácido e um retrato marcante da música brasileira, os lançamento de agosto chegam para movimentar a programação e atrair diferentes públicos às salas de exibição.

1. Anônimo 2 – 21/08

Em “Anônimo 2”, Hutch Mansell (Bob Odenkirk) volta à ativa quatro anos após os eventos do primeiro filme, retomando a rotina de missões perigosas que antes havia abandonado para se dedicar à família. O retorno ao trabalho o deixa cada vez mais distante da esposa Becca (Connie Nielsen) e dos filhos, ampliando as tensões dentro de casa. Para tentar se redimir, Hutch decide levá-los a Plummerville, cidade turística onde costumava passar as férias de verão ao lado do irmão Harry (RZA). Acompanhado também do pai David (Christopher Lloyd), ele planeja dias tranquilos em um parque aquático, mas esses planos logo desmoronam quando uma briga aparentemente banal com encrenqueiros locais desencadeia uma série de perigos.

2. Uma Mulher Sem Filtro – 21/08

O cinema nacional ganha espaço com “Uma Mulher Sem Filtro”, dirigido por Arthur Fontes e roteirizado por Tati Bernardi. Estrelado por Fabiula Nascimento, o filme acompanha Bia, uma publicitária sufocada pelo chefe machista, marido preguiçoso e uma sucessão de pessoas que tornam sua rotina caótica. Quando uma influenciadora assume o cargo que ela tanto sonhava, a pressão chega ao limite. Incentivada a procurar uma guia espiritual, Bia passa a falar tudo o que pensa, sem medir palavras nem consequências. Essa guinada radical a leva a situações engraçadas e constrangedoras, revelando uma comédia dramática que mistura crítica social e muita identificação com o dia a dia.

3. Amores à Parte – 21/08

A comédia romântica “Amores à Parte” traz Michael Angelo Covino na direção e no elenco, ao lado de Dakota Johnson e Adria Arjona. Na trama, Carey (Kyle Marvin) encara o fim repentino de seu casamento após a confissão da esposa Ashley (Adria Arjona). Desolado, ele busca apoio nos amigos Julie (Dakota Johnson) e Paul (Covino), mas descobre que o relacionamento deles é aberto. Essa revelação provoca nele curiosidade e coragem para testar novos limites. Entre encontros, inseguranças e experimentações, Carey mergulha em situações imprevisíveis que misturam humor, romance e reflexões sobre relacionamentos modernos.

4. Luiz Gonzaga: Légua Tirana – 21/08

Fechando a lista, estreia a cinebiografia “Luiz Gonzaga: Légua Tirana”, dirigida por Marcos Carvalho e Diogo Fontes. O longa revisita a trajetória do Rei do Baião, um dos maiores nomes da música popular brasileira, interpretado por Luiz Carlos Vasconcelos. A narrativa percorre infância, juventude e ascensão artística, explorando a identidade cultural e o legado deixado pelo artista. O drama mostra não apenas as canções marcantes de Gonzaga, mas também o contexto social e religioso do Sertão nordestino que moldou sua arte. Uma produção que celebra o poder da música e presta homenagem à história de um ícone nacional.