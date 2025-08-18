Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho

“Pausas ativas funcionam como um ‘reset’ do corpo e da mente. Elas reduzem tensões musculares, melhoram a oxigenação cerebral e contribuem para tomadas de decisão mais assertivas”, afirma Rafael Uliani, formado em Ciências do Esporte e ex-atleta.

Com a consolidação do home office, aumentaram as queixas de dores musculares, fadiga mental e queda de produtividade. Nesse cenário, as pausas ativas — pequenos intervalos com exercícios leves — têm se destacado como uma solução prática e acessível para combater os efeitos do sedentarismo e potencializar a performance profissional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O que são pausas ativas?

São interrupções curtas ao longo do expediente com movimentos de baixa intensidade, como alongamentos, caminhadas ou pedaladas leves, que ajudam a ativar a circulação, aliviar desconfortos e aumentar a clareza mental.

Benefícios comprovados

Estímulo à liberação de neurotransmissores ligados ao bem-estar (endorfinas e dopamina);

Melhora do foco e da disposição;

Alívio de dores nas costas , pescoço e ombros;

, pescoço e ombros; Redução da estagnação física e mental.

Além disso, as pausas com atividade física leve estão associadas à redução de gordura corporal e ao aumento do engajamento no trabalho. “Estudos com bike desks, por exemplo, mostram que mesmo atividades leves ao longo do dia contribuem para melhorar o desempenho cognitivo sem afetar negativamente a produtividade. Pelo contrário, o efeito costuma ser positivo”, acrescenta Rafael Uliani.

Dicas práticas para implementar as pausas ativas

A recomendação é fazer pausas a cada 90 a 120 minutos de trabalho concentrado. Sessões de 10 a 15 minutos já são suficientes para reativar corpo e mente. Para quem deseja potencializar esse hábito, o uso de equipamentos compactos — como esteiras leves, bicicletas ergométricas silenciosas ou aparelhos elípticos — pode ser um excelente aliado, especialmente em ambientes domésticos.

Por Gabriela Andrade