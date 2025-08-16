6 receitas típicas do Norte do Brasil / Crédito: EdiCase Culinaria

A culinária do Norte do Brasil é marcada pela diversidade e riqueza de sabores, resultado da influência das culturas indígena, africana e europeia. Ingredientes típicos da região, como tucupi e jambu, dão identidade única aos pratos. A seguir, descubra algumas receitas tradicionais e surpreenda-se com a explosão de sabores e experiências gastronômicas que essa região oferece!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Tacacá Ingredientes 2 l de tucupi

500 g de camarão salgado e seco

salgado e seco 1/2 xícara de chá de goma de mandioca

4 pimentas-de-cheiro

4 dentes de alho descascados e picados

2 maços de jambu

4 folhas de chicória

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque o tucupi, o alho, a chicória, a pimenta-de-cheiro, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo médio. Cozinhe por 30 minutos após começar a ferver. Desligue o fogo e reserve. Lave os camarões em água corrente, coloque em uma panela, acrescente 4 xícaras de chá de água e leve ao fogo médio por 5 minutos. Depois, retire os camarões da água, descasque-os e reserve. Adicione a goma de mandioca na panela com a água dos camarões e leve ao fogo médio. Cozinhe até atingir a textura de mingau e reserve. Em outra panela, coloque o jambu, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os talos ficarem macios. Sirva em uma cuia um pouco do caldo de tucupi, da goma, do jambu e alguns camarões. 2. Maniçoba Ingredientes 3 kg de folhas de mandioca (maniva) pré-cozidas (por 7 dias)

1/2 kg de toucinho branco

1/2 kg de bacon

1/2 kg de linguiça calabresa cortada em pedaços

1/2 kg de linguiça calabresa defumada cortada em pedaços

1/2 kg de pé e rabo de porco salgados

1/2 kg de costela de porco desossada e cortada em pedaços

1/2 kg de paio cortado em pedaços

3 kg de charque

2 cebolas descascadas e picadas

4 dentes de alho amassados

4 folhas de louro

Óleo, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque as folhas de mandioca e louro. Cubra com 1 litro de água e leve ao fogo baixo. Cozinhe por 8 horas, mexendo de vez em quando. Acrescente mais água quando estiver ficando seco. Depois, em recipientes separados, coloque o pé, o rabo de porco e o charque e cubra com água. Deixe de molho para retirar o excesso de sal. Após, em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as carnes e refogue até dourar. Transfira para a panela com as folhas de mandioca e tempere com pimenta-do-reino e coentro. Cozinhe por 30 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida com arroz branco e farinha.

3. Pato no tucupi Ingredientes 1 pato limpo e cortado em pedaços

1 l de tucupi (já fervido)

1 maço de jambu

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 2 pimentas-de-cheiro

Sal e manteiga a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, cozinhe o pato com água e sal em fogo médio por 50 minutos. Transfira o pato para um recipiente e reserve. Em outra panela, ferva o tucupi em fogo médio para reduzir a acidez e retire impurezas que subirem à superfície. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Reserve. Na mesma panela, refogue o alho, a cebola e a pimenta-de-cheiro em um pouco de manteiga. Adicione o tucupi e tempere com sal. Acrescente o pato cozido e reduza o fogo. Cozinhe por 30 minutos e, antes de desligar o fogo, junte as folhas de jambu. Sirva em seguida acompanhado com arroz branco. 4. Açaí com peixe Ingredientes 500 g de filé de peixe cortado em tiras

cortado em tiras Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de farinha de mandioca

Óleo para fritar

300 g de polpa de açaí Modo de preparo Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira funda, aqueça o óleo em fogo médio. Passe os filés de peixe na farinha de mandioca e frite no óleo quente até dourar. Desligue o fogo, escorra em papel-toalha e disponha em um prato. Reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha em um recipiente e, se desejar, tempere com sal. Sirva acompanhado com o peixe frito.