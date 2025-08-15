Veja como cada signo vive a fase de solteiro / Crédito: EdiCase Astrologia

No Brasil, o Dia dos Solteiros é celebrado em 15 de agosto, e cada pessoa reage de um jeito a essa fase da vida. Alguns podem se sentir mais introspectivos, enquanto outros aproveitam o momento para curtir suas paixões e se dedicar ao que gostam. A espiritualista Juliana Viveiros, da plataforma iQuilibrio, lembra que estar solteiro não é sinônimo de fracasso. “Afinal, solteiro ou não, o importante é estar bem. Aprender a ser feliz consigo é a primeira relação que você precisa valorizar para conseguir administrar o amor por outras pessoas”, analisa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A espiritualista ressalta que os planetas influenciam os diferentes traços de comportamento, especialmente nas relações interpessoais. Ainda assim, cada pessoa tem o poder de conduzir sua própria jornada e transformar essa fase em crescimento e autoconhecimento. “Não adianta ter pressa ou implorar para que o tempo molde sua vida da forma que você espera. Há muitos planos em constante movimento, e um deles é a sua evolução. Compreenda-se e reconheça sua força antes de realmente se abrir para amar”, recomenda. Agora, confira como o nativo de cada signo se comporta na fase de solteiro! Áries Os nativos de Áries, como já é sabido, são verdadeiros repelentes da monotonia e sentem prazer nas aventuras da vida. Por isso, não será nenhuma surpresa se os encontrar realizando viagens sozinhos e cativando amigos por onde passam. Os arianos ficam eufóricos com esse tipo de passeio, mesmo que seja um bate e volta.

Touro Os nativos de Touro são os que menos sofrem quando estão sozinhos em casa, desde que estejam confortáveis e esperando o delivery chegar com suas comidas preferidas. Afinal, nada agrada mais uma pessoa de Touro do que um momento de paz, tranquilidade, conforto e com comida. Também costuma aproveitara vida de solteiro se atualizando em aulas, cursos e séries. Gêmeos Pessoas de Gêmeos têm uma curiosidade insaciável e adoram aprender coisas novas. Para elas, aproveitar a solteirice pode significar ir ao cinema para assistir a um filme baseado em fatos ou até mesmo um documentário, desfrutando do momento sem depender da companhia de ninguém. Câncer Os nativos de Câncer, amantes da família, embora sintam a falta de uma companhia específica para curtir agarradinho, acabam trocando o romance para curtir a vida com seus familiares e amigos. Assim, qualquer dia que possa parecer monótono se torna um grande encontro com conversas afetivas e boas memórias.

Leão Leoninos adoram fazer compras e aproveitam bem o tempo livre para isso. Passar horas se admirando diante do espelho também está entre seus programas favoritos, afinal, nada melhor para eles do que uma boa dose diária de amor-próprio. Virgem A pessoa de Virgem, conhecida pela necessidade de buscar a perfeição, passa horas realizando os próprios desejos. Uma comida especial feita por ela mesma, uma boa música de fundo e uma taça de vinho para acompanhar esse momento fazem parte do dia a dia dela. Também pode passar muito tempo no cabeleireiro, por exemplo. Libra Para os tão equilibrados nativos de Libra, uma ida ao museu pode ser uma ótima maneira de se divertir sem olhar para o relógio. Com grande sensibilidade artística, apreciam cada detalhe, sem preocupação. Mas, se não der para sair de casa, um filme com um bom roteiro também costuma deixá-los entretidos.

Escorpião Escorpianos gostam de lançar olhares intensos e marcantes. Quando não estão em shows ou festas, aproveitam a vida de solteiro para investir em encontros mais íntimos e diversificados. Sagitário Para esses seres que estão sempre com um sorriso no rosto e muito bem-humorados, uma noite de show de comédia é a escolha ideal. Os sagitarianos gostam de companhia, por isso bons amigos ou familiares costumam estar sempre por perto. Capricórnio Capricornianos estão entre os signos mais reservados do zodíaco. Por isso, apreciam passar momentos em locais tranquilos, onde podem relaxar e deixar de lado os aborrecimentos da solteirice.