5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco / Crédito: EdiCase Culinaria

Cada vez mais presente na cozinha de quem busca hábitos saudáveis, a farinha de coco se apresenta como uma alternativa nutritiva às opções tradicionais. Obtida a partir da polpa do coco, ela é naturalmente isenta de glúten, rica em fibras e possui baixo índice glicêmico — qualidades que a tornam ideal para quem tem restrições alimentares ou deseja reduzir o consumo de carboidratos refinados. Além dos benefícios à saúde, a farinha de coco se destaca pela versatilidade: sua textura macia e sabor levemente adocicado permitem que seja usada em diversas preparações, doces e salgadas. Para demonstrar na prática como incorporá-la à rotina, o chef Thiago Ribeiro, da Copra Alimentos, compartilha 5 receitas criativas. Confira!

Panqueca de banana Ingredientes 2 bananas-prata bem maduras

bem maduras 3 ovos

2 colheres de sopa de açúcar de coco

6 colheres de sopa de farinha de coco

2 colheres de sopa de farinha de arroz

1 colher de chá fermento químico em pó

1 colher de chá essência de baunilha

1 pitada de sal

Manteiga de coco spray para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque as bananas e amasse com um garfo até formar um purê. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma massa. Acrescente o fermento químico e mexa lentamente. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com a manteiga de coco spray e coloque uma concha da massa sobre ela. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e disponha as panquecas em um prato. Sirva acompanhado com calda de chocolate, rodelas de banana e mirtilo. Quiche de tomate seco e abobrinha Ingredientes Massa 1 e 1/4 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 xícara de chá de farinha de coco

1/4 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1/3 xícara de chá de manteiga de coco em temperatura ambiente

2 ovos

1 colher de chá de sal

Manteiga de coco spray para untar Recheio

200 ml de leite de coco tradicional

200 g de queijo muçarela ralado

1 xícara de chá de tomate seco picado

2 xícaras de chá de abobrinha ralada

1 cebola roxa picada

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de manteiga de coco

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

Sementes de gergelim (Opcional) Modo de preparo Massa Em um recipiente, misture os ingredientes secos até obter uma consistência homogênea. Adicione a manteiga amolecida e misture até obter uma farofa grossa. Acrescente os ovos e amasse com as mãos. Caso a massa esteja muito úmida, coloque, aos poucos, farinha de amêndoas. Mas, caso esteja muito seca, adicione um pouco de água gelada. Unte uma forma de fundo removível de 24 cm com manteiga de coco. Abra a massa da quiche com a ponta dos dedos, disponha sobre a forma e pressione delicadamente o fundo e a lateral. Leve à geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece — a massa da quiche é muito amanteigada, e isso evita que as laterais baixem na hora de assar. Enquanto isso, prepare o recheio.

Recheio Em uma panela, aqueça a manteiga de coco em fogo médio. Adicione a cebola roxa e refogue até ficar macia. Acrescente a abobrinha e refogue por mais 5 minutos. Coloque o tomate seco e, ao final do cozimento, junte o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Adicione o leite de coco, o queijo muçarela e o cheiro-verde. Misture até o queijo derreter e desligue o fogo. Após, espalhe o recheio de legumes cremoso na massa e salpique com gergelim para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos, ou até a borda da massa e o recheio dourarem. Retire do forno e espere esfriar. Sirva em seguida.

Pizza de frigideira Ingredientes Massa 2 ovos

1/2 xícara de chá de goma de tapioca hidratada

2 colheres de sopa de leite de coco

2 colheres de sopa de farinha de coco

Sal a gosto

Manteiga de coco spray para untar Recheio Molho de tomate

Queijo minas padrão ralado

Rodelas de tomate, alho frito, alecrim e orégano Modo de preparo Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira de 24 cm com manteiga de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa sobre ela e doure. Vire para dourar o outro lado e, enquanto frita, adicione o molho de tomate, queijo minas padrão, tomate, alho frito, alecrim e orégano. Tampe a panela e aguarde o queijo derreter. Desligue o fogo e sirva em seguida.