5 estratégias que todo universitário deve saber / Crédito: EdiCase Educacao

Entrar na faculdade é um marco — o início de uma das fases mais intensas e transformadoras da vida adulta. Entretanto, em meio a provas, estágios e trabalhos, muitos estudantes deixam escapar oportunidades valiosas que não estão descritas no plano de ensino, mas que podem fazer toda a diferença no futuro. A professora Clara Fragoso, do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, apoiando-se na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no documento “Educação: um tesouro a descobrir”, da UNESCO, elenca cinco atitudes capazes de mudar o rumo da trajetória acadêmica, impulsionar a carreira e tornar o(a) estudante mais consciente de seu papel no mundo. Confira!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Desenvolva o pensamento crítico e a autonomia A faculdade é o ambiente ideal para exercitar a escuta ativa, a argumentação e o pensamento crítico. O documento “Educação: um tesouro a descobrir”, da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da UNESCO, destaca a necessidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. “A universidade é a oportunidade de colocar esses pilares em prática e desenvolver sua capacidade argumentativa”, diz a professora Clara Fragoso. O pensamento crítico “é essencial para incentivar o exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Ter a autonomia para questionar e buscar suas próprias respostas é um diferencial que será essencial em qualquer carreira e na vida”, explica. 2. Construa relações e colabore com o coletivo Engana-se quem pensa que o professor está presente apenas para avaliar. Os docentes podem atuar como mentores, servir de ponte com o mercado e se tornar referências para oportunidades futuras. “Conversar, tirar dúvidas e manter uma boa relação com o corpo docente abre muitas portas”, aconselha a professora Clara Fragoso. Essa interação com o professor, com os colegas e com a comunidade acadêmica reforça o pilar do relatório da UNESCO “aprender a conviver”, pois possibilita ao estudante conhecer a si mesmo e ao outro, valorizando a diversidade e os direitos humanos.

Na BNCC, essa atitude está diretamente ligada à competência geral de comunicação e cultura digital. “É fundamental aprender a utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como diferentes mídias, para se expressar e partilhar informações com o mundo do trabalho, e que possibilitem participar de forma crítica das diversas práticas sociais”, explica. 3. Explore e seja protagonista da sua formação Projetos de extensão, eventos, palestras, monitoria, iniciação científica, empresas juniores, tudo isso pode parecer “extra”, mas ajuda a ampliar o repertório e descobrir novas paixões. “Você pode se surpreender com áreas que não imaginava gostar. A faculdade é o momento de explorar e buscar por experiências alinhadas ao pilar da UNESCO ‘aprender a fazer’, capacitando o estudante a agir sobre o seu meio”, afirma a professora. Isso se alinha às competências gerais da BNCC de Argumentação e Repertório Cultural. “Ao explorar essas atividades, o estudante exerce a sua capacidade de produção e recepção de diferentes linguagens e aprende a usufruir e interagir com as mais diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural”, orienta.

4. Exercite a responsabilidade e o trabalho em equipe Colegas de sala podem ser seus futuros parceiros de trabalho, sócios ou recrutadores. Participar de grupos, manter contato e colaborar em projetos pode render frutos lá na frente. “Não subestime o poder das conexões construídas no dia a dia. Construir redes de apoio e colaborar com seus pares é uma das chaves para o sucesso na vida pessoal e profissional”, destaca Clara Fragoso. “Aqui, trabalhamos a competência geral da BNCC de Trabalho e Projeto de Vida, na qual o estudante deve compreender, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade de forma colaborativa e criativa para resolver problemas”, ressalta. 5. Cuide da saúde emocional Prazos apertados, inseguranças e pressão para ter sucesso podem desgastar. Ter equilíbrio emocional, buscar ajuda quando necessário e entender seus limites são práticas fundamentais. “Ninguém fala isso com clareza, mas autocuidado é parte da formação. Sem saúde emocional, não há sucesso sustentável”, completa a professora.

Essa é uma das competências gerais da BNCC mais importantes, autoconhecimento e autocuidado. “Ao praticar essas habilidades, o estudante conhece-se, aprecia-se e cuida de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas”, afirma a professora Clara Fragoso. Esse pilar é fundamental para o desenvolvimento do “aprender a ser” da UNESCO, pois incentiva o estudante a cuidar de si de forma integral, respeitando suas individualidades e reconhecendo-se como um ser completo, com responsabilidades sobre a própria vida. De acordo com dados da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), mais de 9 milhões de brasileiros estão matriculados em cursos de graduação. No entanto, concluir o curso não deve ser o único objetivo — o verdadeiro diferencial está na forma como cada um vivencia essa jornada e nas escolhas realizadas ao longo dela.