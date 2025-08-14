Veja 5 passos para limpar o nome e sair do vermelho / Crédito: EdiCase Empreendeer

O Brasil atingiu o maior número de inadimplentes da sua história. Segundo a Serasa Experian, 77,8 milhões de consumidores estão com o nome negativado, superando o recorde anterior registrado em abril de 2025. Entre as empresas, o cenário também preocupa: 7,5 milhões de CNPJs acumulam R$ 177 bilhões em dívidas. Para a educadora financeira Aline Soaper, o cenário é resultado de um conjunto de fatores: alta do custo de vida, uso indiscriminado do crédito e falta de organização financeira. “Muitas famílias e empresas não têm reserva de emergência e acabam recorrendo a linhas de crédito caras, como cartão de crédito e cheque especial. Isso cria um ciclo de dívidas difícil de quebrar”, explica.

Apesar dos números alarmantes, Aline Soaper garante que é possível limpar o nome e reorganizar a vida financeira seguindo um plano estruturado. Confira 5 passos essenciais listados por ela abaixo! 1. Faça um check-up financeiro Faça um check-up financeiro para saber qual seu real custo de vida e qual sua renda real (com todos os descontos no salário). Com base nesse check-up, você analisa se o custo de vida está maior do que a renda. "Se estiver, não adianta tentar resolver a dívida, precisa resolver a questão de reduzir os gastos e aumentar renda", explica a educadora financeira. 2. Aumente a renda e reduza despesas Após realizar o check-up financeiro, faça um levantamento de todas as dívidas, separando o valor original, isto é, quanto foi emprestado ou devido no início, do valor atualizado, que inclui juros e multas. Esse diagnóstico mostra quanto você está pagando "a mais" de juros e ajuda a planejar uma negociação mais assertiva. 3. Identifique as dívidas de mais risco Nem todas as dívidas têm o mesmo impacto. As que envolvem bens essenciais ou de alto valor, como financiamento de imóvel, carro ou taxa de condomínio, devem vir primeiro, pois a inadimplência pode gerar perda do bem ou ações judiciais. Negocie ou mantenha em dia essas parcelas prioritárias antes de direcionar recursos para outras dívidas.