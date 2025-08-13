Veja como usar a decoração escandinava nos ambientes da casa / Crédito: EdiCase Decoracao

A decoração escandinava surgiu no norte da Europa, mais especificamente na região da Escandinávia, e teve seu auge na década de 1950. Por isso, traz as características dessa região. “Ela é inspirada em elementos nórdicos e paisagens locais. Muitos elementos que pertencem a esse estilo estão ligados ao frio rigoroso e a iluminação mais escura do inverno”, explica a designer de interiores Larissa Santo. O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia do conforto, aconchego e minimalismo. Segundo a profissional, ele é marcado por cores claras, com o intuito de dar mais claridade ao ambiente, já que os dias de inverno são curtos e escuros. Elementos funcionais como tapetes mais quentinhos e mantas ajudam a compor o espaço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aplicando a decoração escandinava nos ambientes Segundo Larissa Santo, esse tipo de decoração é bem fácil de ser aplicado, mas é recomendado usá-lo em ambientes com paredes claras. “Os móveis em sua maioria devem ter linhas retas e serem atemporais, não muito datados. Por exemplo, móveis que são considerados retrô, como pés palitos, devem ser evitados”, aconselha. Abaixo, veja como aplicar o estilo em cada ambiente! Cozinha e banheiro Para a cozinha, Larissa Santo sugere móveis brancos e amadeirados. “Como revestimento, coloque um daqueles modelos retangulares, que são conhecidos como subway tiles. Tenho certeza de que vai ficar lindo,” aconselha. Também estão bastante presentes ladrilhos em tons claros com textura, louças claras, metais acobreados ou pretos e bancadas em madeira natural. Para o banheiro, a designer de interiores indica colocar um revestimento amadeirado na área do box ou piso e usar gabinete e pia brancos. Sala e quarto Para salas e quartos, a arquiteta e urbanista Juliana Cararo, professora de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR, sugere ornamentos em paredes a partir da composição de quadros, objetos, luminárias pendentes, abajures e luminárias de chão. “Para trazer bastante luz nos momentos desejados, ou criar penumbras em momentos de relaxamento, mas sempre com características mais naturais, que respeitem a natureza dos materiais, como a madeira, o couro, o concreto, o cobre e o ferro”, explica.

Uso consciente na decoração Apesar de a decoração escandinava ter a presença da madeira muito marcante e de vir de uma época em que a reciclagem e customização não eram pautas, a professora de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR acredita que ela pode se adaptar à maneira minimalista de viver. “Mas, claro, pelo seu desenvolvimento tecnológico também traz os polímeros nos objetos, e hoje com atenção às questões ambientais e sustentáveis estão investindo fortemente na biotecnologia, produzindo e aplicando bioplásticos, polímeros biodegradáveis”, explica. Ela faz questão de reforçar os nomes dos arquitetos e designers que mais representam o design escandinavo: Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, Hans Wegner, Verner Panton, Eero Saarinen, Nanna Ditzel e Louise Campbell.