Veja como o pai de cada signo expressa amor / Crédito: EdiCase Astrologia

A paternidade se manifesta de muitas formas. Há pais mais carinhosos, outros mais exigentes. Alguns se tornam os melhores amigos dos filhos, enquanto outros preferem manter uma postura mais reservada. Essas diferenças podem ser influenciadas por diversos fatores: personalidade, experiências de vida, maturidade emocional e, também, pelos astros. A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica como cada signo do zodíaco expressa o amor paterno de maneira única. Confira!

Áries O pai ariano é pura energia! Brincalhão, criativo e sempre pronto para algo novo, ele transforma o dia a dia em uma verdadeira diversão. No entanto, gosta de manter o controle e a autoridade em casa. Touro Esse é o típico "paizão". Amoroso, confiável e sempre presente, o pai taurino faz questão de garantir conforto e segurança aos filhos. Gosta de mimar com gestos de carinho, boa comida e estabilidade. Seu amor é tranquilo, constante e inabalável. Gêmeos O pai geminiano é aquele que nunca perde uma boa conversa ou piada. Comunicativo, divertido e inteligente, ele se conecta com os filhos por meio do diálogo e da leveza. Sempre pronto para uma tarde de risadas ou um papo cabeça, é amigo para todas as horas. Câncer Sensível e acolhedor, o pai de Câncer é o verdadeiro guardião do lar. Está sempre atento às necessidades dos filhos, seja para cuidar de uma febre na madrugada ou confortar em um momento difícil. Seu amor é profundo, constante e cheio de entrega emocional.

Leão O pai leonino é um protetor nato. Ama ver seus filhos brilhando e faz de tudo para prepará-los para o sucesso. É carinhoso, leal e espera ser reconhecido como o pilar da família. Com ele, os filhos aprendem a ter autoestima e coragem. Virgem Meticuloso e dedicado, o pai virginiano é aquele que ensina com exemplos e atitudes. Valoriza a rotina, a educação e a disciplina. Seu amor pode ser mais prático do que afetuoso, mas está presente nos detalhes, como preparar a lancheira com todo cuidado ou ler uma história antes de dormir. Libra Diplomático e gentil, o pai libriano é um ótimo conselheiro. Ele busca o equilíbrio nas relações e sempre quer o melhor para os filhos. Atento ao estilo e ao bem-estar emocional das crianças, às vezes encontra dificuldade em impor limites, mas está sempre disposto a ouvir e apoiar.

Escorpião Intenso e profundamente ligado aos filhos, o pai escorpiano é movido pela emoção. Faz tudo para proteger quem ama. Pode ser controlador e ciumento, mas sua lealdade e presença são absolutas. Ama com uma força quase visceral. Sagitário Aventuroso e espontâneo, o pai sagitariano transforma a vida em uma jornada de descobertas. Gosta de levar os filhos para explorar o mundo, incentivar a liberdade e o pensamento amplo. Pode se afastar um pouco nos primeiros anos, mas depois se torna o parceiro ideal para aventuras inesquecíveis. Capricórnio Responsável e exigente, o pai de Capricórnio entende seu papel como provedor e guia. Ensina sobre responsabilidade, ética e trabalho duro. Rigoroso na educação, mas justo e confiável, ele se dedica a preparar os filhos para os desafios da vida.