Veja como escolher o batom perfeito para o seu tom de pele

Escolher a cor do batom ideal vai muito além de seguir tendências ou preferências pessoais. Quando combinada com a coloração pessoal, a tonalidade certa pode fazer verdadeiros milagres: valoriza os traços, ilumina o rosto e até disfarça sinais de cansaço. O Dia do Batom, comemorado em 29 de julho, é a ocasião perfeita para explorar todo o potencial que um simples item de maquiagem pode oferecer. A seguir, descubra como identificar os tons que realmente favorecem você!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Identifique a sua coloração pessoal Segundo Chloé Gaya, diretora artística do Jacques Janine, consultora de imagem e especialista em colorimetria, entender sua cartela de coloração pessoal é o primeiro passo para acertar nas escolhas de beleza. “Quando você usa um batom que conversa com as cores da sua coloração pessoal, o resultado é imediato: o rosto ganha vida, os olhos se destacam e a pele parece mais descansada”, afirma. A coloração pessoal é dividida em quatro estações — primavera, verão, outono e inverno —, cada uma com suas características de temperatura, intensidade e profundidade. Cada estação tem tons de batom que funcionam melhor. Além dessa divisão sazonal, também são considerados aspectos como tom, subtom e fototipo da pele, ajudando a encontrar com mais precisão as cores que realçam a beleza natural de cada pessoa. Miriam Santoro, instrutora de maquiagem do Instituto Embelleze Ribeirão Preto, explica que o autoconhecimento faz toda a diferença na hora de escolher produtos de maquiagem. “Quando a pessoa se vê nas cores certas, ela entende o poder da coloração pessoal. É uma transformação que começa no espelho”, afirma. Descobrindo a sua cartela Para encontrar sua cartela é necessário fazer a coloração pessoal com um profissional. Mas você pode ter uma noção inicial com um teste simples em casa. Observe como sua pele reage a diferentes cores, experimentando colocar um tecido branco puro e um off-white próximo ao rosto, sem maquiagem e com luz natural. “Se o branco iluminar o rosto e suavizar as olheiras, seu subtom tende a ser frio. Se o off-white funcionar melhor, é provável que seu subtom seja quente”, explica Chloé Gaya.

Outro teste: compare acessórios prateados e dourados. “Se o prateado destacar mais seus traços e deixar sua pele mais viva, você pode ser de subtom frio (cartelas verão ou inverno). Se o dourado harmonizar melhor, o seu subtom provavelmente é quente (cartelas primavera ou outono)”, ensina Miriam Santoro. Claro que esses testes são apenas indicativos — a análise profissional considera vários fatores —, mas já ajudam a entender o que valoriza mais a sua beleza natural. Características de cada cartela Dominar as cartelas sazonais é o passo que falta para levar sua escolha de batons a outro patamar. Por isso, confira as características de cada estação:

1. Primavera: tons vivos e quentes Pessoas de primavera têm subtom de pele quente ou neutro quente. A cartela combina com tons luminosos, como coral, pêssego, rosa, vermelho puro e vermelho alaranjado. Sugestão: BT Vinyl Diana. 2. Verão: tons suaves e frios Para quem tem pele com subtom frio ou neutro frio, os batons mais indicados são os rosados-claros, malvas, lilás e tons queimados mais apagadinhos, como o bege rosado.

Sugestão: BM Beauty Be Peach Guava. 3. Outono: terrosos e quentes Peles com subtom quente e neutro quente ficam incríveis com batons em tons terrosos, como caramelo, telha, tijolo, vinho queimado e laranja queimado. Sugestão: Fenzza Batom Soft Matte Choco Fun Creme de Avelã.