Entenda como calcular o MMC e o MDC

Saber calcular o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e o Máximo Divisor Comum (MDC) é fundamental para resolver questões apresentadas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em vestibulares. Por isso, confira abaixo como encontrar o MMC e o MDC utilizando fatoração, de maneira simples, direta e objetiva.

MMC

O Mínimo Múltiplo Comum de vários números é o menor número divisível por eles ao mesmo tempo.

Exemplo: calcule o MMC de 8, 10 e 4:

Conta de Mínimo Múltiplo Comum dos números 8, 10 e 4.

Os valores são divididos pelo mesmo divisor, e seu resultado vai abaixo de cada número. Quando não é possível dividir, repete-se o valor até uma possível divisão em que resulte 1.

O resultado obtido (lado direito da barra) pode ser escrito da seguinte maneira: MMC (8, 10, 4) = 2 x 2 x 2 x 5 = 40 ou 2³x 5 = 40.

Esse processo de decomposição de um número em um produto de fatores primos é conhecido como fatoração.

Logo, o MMC de (8, 10, 4) é 40.

MDC

O Máximo Divisor Comum de vários números é o maior número que divide dois ou mais números sem deixar resto. O MDC é semelhante ao MMC, porém o resultado é o maior divisor comum. O MDC é formado tomando-se os fatores comuns sempre com o menor expoente.

Exemplo: calcule o MDC de 120 e 250.

Por fatoração, decompomos os números em fatores primos:

Conta de Máximo Divisor Comum dos números 120 e 250.

Concluímos que pode ser escrito:

Quando um número não possui expoente, dizemos que o expoente é “1”, pois qualquer número multiplicado por 1 tem resultado igual a ele mesmo.

Portanto, conclui-se que: MDC (120, 250) = 2¹ x 5¹ = 10, ou seja, o MDC de (120, 250) é 10.

Por Tao Consult

