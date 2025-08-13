Entenda como calcular o MMC e o MDC / Crédito: EdiCase Educacao

Saber calcular o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e o Máximo Divisor Comum (MDC) é fundamental para resolver questões apresentadas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em vestibulares. Por isso, confira abaixo como encontrar o MMC e o MDC utilizando fatoração, de maneira simples, direta e objetiva. MMC O Mínimo Múltiplo Comum de vários números é o menor número divisível por eles ao mesmo tempo.

Exemplo: calcule o MMC de 8, 10 e 4: Os valores são divididos pelo mesmo divisor, e seu resultado vai abaixo de cada número. Quando não é possível dividir, repete-se o valor até uma possível divisão em que resulte 1. O resultado obtido (lado direito da barra) pode ser escrito da seguinte maneira: MMC (8, 10, 4) = 2 x 2 x 2 x 5 = 40 ou 2³x 5 = 40. Esse processo de decomposição de um número em um produto de fatores primos é conhecido como fatoração. Logo, o MMC de (8, 10, 4) é 40.

Logo, o MMC de (8, 10, 4) é 40. MDC O Máximo Divisor Comum de vários números é o maior número que divide dois ou mais números sem deixar resto. O MDC é semelhante ao MMC, porém o resultado é o maior divisor comum. O MDC é formado tomando-se os fatores comuns sempre com o menor expoente. Exemplo: calcule o MDC de 120 e 250.

Por fatoração, decompomos os números em fatores primos: Concluímos que pode ser escrito: Quando um número não possui expoente, dizemos que o expoente é “1”, pois qualquer número multiplicado por 1 tem resultado igual a ele mesmo.