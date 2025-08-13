7 dicas para economizar no presente de Dia dos Pais / Crédito: EdiCase Empreendeer

O Dia dos Pais está chegando e ainda é possível comprar um presente cheio de significados de maneira econômica. Segundo o advogado e contador Júlio Caires, planejar, aproveitar programas de cashback e utilizar comparadores de preços são estratégias recomendadas para maximizar o valor do seu dinheiro. Ele também enfatiza a importância de economizar de forma estratégica e planejada, especialmente em datas comemorativas. “A ideia é definir um orçamento claro e realista, pesquisando antecipadamente as melhores ofertas e aproveitando descontos sazonais”, diz.

A seguir, com ajuda de Júlio Caires, listamos 7 dicas para você comprar o presente de Dia dos Pais sem sufoco. Confira! 1. Analise o custo-benefício do produto Realize uma análise de custo-benefício antes de decidir sobre o presente. Avalie o valor do produto em relação ao seu custo. Opte por itens que ofereçam maior valor e utilidade por um preço menor, garantindo que o dinheiro seja bem investido. 2. Utilize cartões de crédito com recompensa Se você tem um cartão de crédito que oferece recompensas, aproveite os pontos acumulados para obter descontos ou mesmo presentes gratuitos. Muitos programas de recompensas permitem a troca de pontos por mercadorias ou vales-presentes em diversas lojas. 3. Compre em conjunto com familiares Considere comprar o presente em conjunto com outros familiares ou amigos. Dividir os custos permite comprar algo de maior valor sem que o impacto financeiro seja grande para cada pessoa. Essa é uma estratégia eficiente para dar um presente mais significativo e, ao mesmo tempo, economizar.

4. Aproveite programas de cashback Utilize plataformas e aplicativos de cashback que devolvam uma porcentagem do valor gasto em compras. Muitas lojas têm parcerias com esses programas, e o valor retornado pode ser significativo. Isso é uma forma prática de economizar sem alterar seus hábitos de consumo. 5. Compare preços online Antes de efetuar a compra, utilize sites e aplicativos de comparação de preços. Ferramentas como Google Shopping, com as melhores ofertas disponíveis no mercado, comparar preços em diferentes lojas online podem revelar descontos significativos e oportunidades para economizar. 6. Estabeleça um limite de gastos Defina um valor máximo para o presente e procure alternativas dentro desse orçamento para evitar gastos por impulso. Assim, você garante uma escolha consciente, alinhada à sua realidade financeira, sem abrir mão do carinho na hora de presentear.