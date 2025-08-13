7 dicas para economizar no mercado / Crédito: EdiCase Empreendeer

Nos últimos anos, com o aumento constante dos preços, os alimentos passaram a representar uma parcela cada vez maior no orçamento das famílias brasileiras. Esse cenário tem feito com que muitas pessoas precisem repensar seus hábitos de consumo e buscar alternativas para manter a alimentação sem comprometer as finanças. Por isso, estar atento às estratégias para economizar nas compras se tornou fundamental para garantir uma boa gestão do dinheiro e preservar o equilíbrio financeiro no dia a dia. A seguir, com ajuda da consultora financeira Camila Santos, listamos dicas para você reduzir as despesas com o supermercado. Confira!

1. Faça uma lista de compras O planejamento é a chave de qualquer organização financeira; e, no caso das compras, a boa e velha lista é uma ferramenta interessante para planejar e não exceder o limite de gastos. Ela pode ser feita à mão ou no próprio celular. Além disso, ela ajuda a não esquecer nenhum alimento e economiza, além do dinheiro, o tempo dentro do estabelecimento. 2. Visite o mercado periodicamente Segundo Camila Santos, o ideal é ir às compras quinzenalmente, pois assim evita-se o desperdício de alimentos que podem estragar. 3. Aproveite os alimentos sazonais Comer de acordo com a época do ano ajuda a economizar, já que os produtos típicos de cada estação costumam ter maior oferta e melhor preço. Além disso, costumam ser mais frescos e saborosos, especialmente em feiras e comércios locais. 4. Prefira os atacadistas Uma alternativa que ajuda a baratear o preço total da compra é a ida ao atacado. Assim, é possível comprar uma maior quantidade de alimentos com um melhor custo-benefício. Mas é importante não cair na tentação de comprar mais itens que o necessário e acabar gastando mais do que devia.

5. Atente-se às promoções Quem não gosta de promoção, né? Contudo, antes de se deixar levar pelo momento, o consumidor deve tomar alguns cuidados, como ver a validade do produto e analisar no rótulo se o item é o que diz ser. “Muitos vendem, por exemplo, um produto sem açúcar e cobram mais caro por isso, mas, na tabela nutricional, vemos a adição de outros açúcares com o mesmo teor calórico”, alerta Camila Santos. 6. Use aplicativos de desconto e cashback Muitos aplicativos oferecem cupons, descontos exclusivos, programas de pontos ou devolução de parte do valor gasto. Além disso, os próprios supermercados costumam ter aplicativos com ofertas personalizadas, promoções da semana e programas de fidelidade que ajudam a reduzir o valor final da compra. 7. Dê preferência a marcas próprias Marcas do próprio mercado costumam ter boa qualidade e preços menores que marcas famosas. Além de mais acessíveis, muitas vezes são produzidas pelos mesmos fornecedores das grandes indústrias, oferecendo economia sem perder em sabor ou desempenho.