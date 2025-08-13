5 livros essenciais para quem vai prestar Enem / Crédito: EdiCase Educacao

Estamos entrando na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um dos momentos mais aguardados no ano pelos estudantes. Agora, além de revisar os conteúdos das disciplinas e praticar redações, é importante manter os hábitos de leitura. Embora o Enem não exija uma lista de leituras como alguns vestibulares tradicionais, a prova contempla aspectos que somente um leitor qualificado é capaz de compreender. Entre eles, estão habilidades de interpretação de texto, repertório para construção textual e melhora na escrita de redações. O exame valoriza a formação leitora dos candidatos por meio de questões que exploram gêneros textuais variados, intertextualidade, crítica social e estética do texto. É justamente nesse ponto que os clássicos da literatura brasileira ganham relevância. “O contato com clássicos, além de ser ótimo para o hábito de leitura, é uma grande fonte de repertório sociocultural, o que contribui para a construção do senso crítico de quem realiza a prova”, afirma Laura Vecchioli, coordenadora de Literatura e Informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo ela, essa prática também fortalece a capacidade de argumentação. “O Enem valoriza a formação leitora dos candidatos por meio de questões que exploram gêneros textuais variados, por isso ler é mais do que um exercício de interpretação: é uma forma de compreender aspectos da atualidade e melhorar a argumentação”, diz a especialista. Para que os candidatos se preparem e obtenham um bom desempenho no Enem e em outros vestibulares, Laura Vecchioli recomenda obras nacionais e internacionais que marcaram a literatura mundial e podem ser relevantes na hora da prova. Confira! 1. O cortiço No Rio de Janeiro, nos últimos anos do Império, uma habitação coletiva abriga o dia a dia precário de pessoas excluídas socialmente. Em espaços apertados, elas enfrentam dificuldades e obstáculos constantes para sobreviver. 2. Quarto de despejo: Diário de uma favelada O diário da Carolina Maria de Jesus retrata com sensibilidade e realismo a dura rotina na favela. Com uma linguagem direta e tocante, a autora compartilha suas vivências e emoções durante os anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, ao lado de seus três filhos.

3. Quincas Borba No final do século XIX, o professor mineiro Rubião herda a fortuna de Quincas Borba e parte para o Rio de Janeiro. Lá, é tragado por um turbilhão de ambição, amor e delírio, tornando-se vítima da filosofia “ao vencedor, as batatas”, onde só os mais fortes prosperam. Neste romance, Machado de Assis retrata as mudanças sociais do fim do Império e expõe, por meio de personagens marcantes, a busca pelo poder e as desigualdades da época. 4. Dom Casmurro Bento Santiago, um homem introspectivo e solitário, revive em sua velhice os acontecimentos que marcaram sua vida, especialmente a intensa relação com Capitu, seu grande amor. Ao narrar suas memórias, ele revela o ciúme e a desconfiança que o consumiram e moldaram sua amargura. Mas a dúvida permanece: Capitu foi, de fato, infiel a Bentinho? 5. 1984 Neste marco da literatura universal, reconhecido como um dos romances mais impactantes do século XX, o renomado George Orwell expõe, por meio de uma narrativa distópica, os perigos e abusos dos regimes totalitários. Esta edição especial conta ainda com uma apresentação inédita do jornalista e escritor Lira Neto.