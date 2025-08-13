5 lançamentos do Globoplay em agosto de 2025 / Crédito: Edicase Entretenimento

Agosto reserva novidades imperdíveis para os assinantes do Globoplay. Entre ação, romance e aventura, a plataforma traz produções que prometem agradar diferentes públicos. Começando com os tão aguardados cinco últimos capítulos de “Guerreiros do Sol”, uma saga inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, e “Ritas”, uma série documental sobre a rainha do rock brasileiro. Para os eternos apaixonados, tem “Dias Perfeitos” , protagonizada pelos atores Jaffar Bambirra e Julia Dalavia, além de “Me Diga o Que Quer (De Verdade)”, uma comédia romântica mexicana emocionante. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras obras que chegam ao Globoplay nos próximos dias!

1. Guerreiros do Sol (06/08) Escrita e criada por George Moura e Sergio Goldenberg, a novela "Guerreiros do Sol" chega ao fim neste mês. A trama é livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita e explora o universo do cangaço. Ao longo de 45 capítulos, o público acompanha a trajetória de Rosa (Isadora Cruz), uma mulher casada com um poderoso coronel que se apaixona por Josué (Thomás Aquino), um líder cangaceiro. A partir daí, ela decide fugir com Josué e enfrenta combates intensos entre cangaceiros e coronéis. Para dar vida a outros personagens marcantes, como Otília e Jânia, a produção também conta com nomes de peso como Alinne Moraes, Irandhir Santos, Alexandre Nero e Nathalia Dill. Os últimos capítulos da novela estarão disponíveis exclusivamente no Globoplay. 2. Ritas (09/08) Dirigido por Oswaldo Santana e codirigido por Karen Harley, "Ritas" retrata a trajetória da cantora Rita Lee. Foi o documentário mais assistido nos cinemas brasileiros em 2025. A obra apresenta a última entrevista inédita da artista, além de um vasto acervo de imagens e registros feitos por ela mesma. Mais do que contar sua história, o filme mergulha em sua intimidade como nunca visto. 3. Dias Perfeitos (14/08) Baseado no livro homônimo de Raphael Montes, "Dias Perfeitos" narra a história da aspirante a roteirista Clarice (Julia Dalavia) e do estudante de medicina Téo (Jaffar Bambirra), que se apaixona por ela ao conhecê-la por acaso. No entanto, diante das repetidas rejeições da jovem, Téo decide sequestrá-la, acreditando que, com o tempo, o amor dela por ele irá florescer.