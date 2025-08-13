5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto / Crédito: Edicase Entretenimento

De produções que mergulham em períodos históricos a narrativas que exploram o drama humano com sensibilidade e força, a Netflix apresenta nesta semana um leque de novidades para quem busca emoção, diversão e reflexão. As estreias trazem enredos repletos de reviravoltas, ambientações ricas em detalhes e atuações capazes de prender a atenção do início ao fim. A seguir, confira 5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto!

1. Os Guardiões da Nação (13/08) Ambientada nos anos 1970, esta série de espionagem e drama histórico acompanha o espião indiano Vishnu Shankar em uma missão de infiltração no território paquistanês, com o objetivo de sabotar um programa nuclear estratégico rival. Repleto de tensão geopolítica, o enredo constrói um duelo entre inteligência e estratégia, em que cada movimento pode desencadear uma crise. A série promete capturar tanto os apreciadores de thrillers de época quanto quem se interessa pelo contexto histórico entre Índia e Paquistão, oferecendo um panorama sobre intrigas políticas, dilemas éticos e os sacrifícios necessários em nome da segurança nacional. 2. Jovens Milionários (13/08) Criada por Igor Gotesman, esta série original da Netflix acompanha quatro adolescentes de Marselha (França) que veem suas vidas mudarem radicalmente ao ganharem um prêmio de 17 milhões de euros na loteria. O que deveria ser um sonho realizado se transforma rapidamente em um turbilhão de problemas, envolvendo luxos excessivos, disputas internas e situações que fogem ao controle. Entre iates, festas e liberdade aparente, os jovens descobrem que a riqueza precoce pode gerar mais armadilhas do que vantagens, abalando amizades, relações familiares e até mesmo a própria identidade. Com oito episódios, a trama combina drama e crítica social, explorando as consequências emocionais e práticas de lidar com uma fortuna inesperada na juventude. 3. Na Lama (14/08) Em "Na Lama", um acidente dentro do presídio de segurança máxima La Quebrada une cinco detentas recém-chegadas em uma aliança improvável. Enquanto tentam compreender o abuso de poder e o complexo jogo das facções, elas se veem no centro de uma guerra pelo controle da prisão.