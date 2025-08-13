5 cuidados para reduzir os danos da luz azul na pele

O tempo excessivo em frente às telas de celular, computador e televisão pode prejudicar a saúde da pele, acelerando o envelhecimento e agravando manchas como o melasma. Pesquisas publicadas no Journal of Investigative Dermatology apontam que a luz azul, emitida por dispositivos eletrônicos, pode induzir hiperpigmentação e estresse oxidativo, principalmente em peles morenas e negras. “A luz azul não substitui os danos causados pelos raios UV, mas sua exposição constante ao longo dos anos contribui para o envelhecimento precoce e manchas na pele. Por isso, a proteção deve ser completa, envolvendo cuidados externos e internos”, explica a dermatologista Dra. Camila Sampaio Ribeiro.

1. Use protetor solar com cor todos os dias Os filtros solares com cor são a melhor escolha. "Os filtros solares com cor têm pigmentos que protegem contra a luz visível e azul, diferentemente dos protetores incolores", explica a médica. 2. Mantenha o brilho das telas reduzido Ao usar o celular, reduza o brilho da tela e, se disponível, ative a opção de proteção para conforto ocular. "Diminuir o brilho ajuda a reduzir a intensidade de luz azul recebida pela pele", diz a Dra. Camila Sampaio Ribeiro. 3. Faça pausas regulares O ideal é fazer pausas durante o uso de telas. "A cada 30-40 minutos, levante, alongue o corpo e dê descanso para a pele e os olhos", sugere.