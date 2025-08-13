5 chás para fortalecer a imunidade no inverno

Durante o inverno, o corpo fica mais suscetível a gripes, resfriados e infecções respiratórias. Nesse período, fortalecer a imunidade se torna essencial para manter a saúde em dia. Uma das formas naturais de cuidar do sistema imunológico é apostar em bebidas quentes preparadas com ingredientes que estimulam as defesas do organismo e aquecem o corpo de dentro para fora.

Chá de laranja e tangerina com canela e anis-estrelado

Ingredientes

Casca de 1 tangerina limpa

1/2 xícara de chá de suco de laranja

1 canela em pau

1 anis-estrelado

300 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca da tangerina, a canela em pau e o anis-estrelado. Deixe ferver por 5 a 10 minutos em fogo baixo. Desligue, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de laranja e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de cúrcuma com pimenta-do-reino

Ingredientes

1 colher de chá de cúrcuma em pó

em pó 1 pitada de pimenta-do-reino moída

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino preta. Misture bem e deixe em infusão por 5 a 10 minutos com a panela tampada. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de erva-doce com gengibre

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

1 rodela de gengibre

250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e as sementes de erva-doce. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de louro com limão

Ingredientes

3 folhas secas de louro

Suco de 1/2 limão

250 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de louro e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.