5 acessórios indispensáveis para criadores de conteúdo de beleza

De tutoriais a vídeos de transformação nas redes sociais, criar conteúdo de beleza exige mais do que talento: ter os acessórios certos pode fazer toda a diferença no resultado — e no engajamento. Da iluminação à aplicação de maquiagem, com ajuda da influenciadora de beleza Talita Akemy, listamos alguns itens que todo criador de conteúdo deveria ter à mão. “Eu procuro ter ferramentas de qualidade, que entreguem resultado e um visual atraente nos vídeos. O mais importante é escolher acessórios que facilitem a aplicação, valorizem os detalhes e funcionem bem diante das câmeras”, afirma Talita Akemy.

1. Escova para limpeza facial A preparação da pele é parte fundamental do conteúdo de beleza. "Mostrar a rotina de skincare é um passo importante nesse universo, e ter ferramentas que potencializem os produtos faz toda a diferença. Escovas de limpeza facial com filamentos macios e design ergonômico são ótimas aliadas nesse processo", explica Talita Akemy. Existem opções que combinam leve esfoliação com limpeza profunda, com filamentos em um dos lados, que promovem uma massagem suave, enquanto o outro foca na remoção de impurezas, deixando a pele mais macia ao toque. Alguns modelos ainda incluem detalhes para alcançar áreas menores, como os cantos do nariz, além de espátulas que ajudam na aplicação de produtos cremosos. 2. Faixa de cabelo Além de prática, a faixa ajuda a deixar o visual mais profissional nos vídeos. "Ela mantém o cabelo no lugar sem marcar ou causar frizz, graças ao tecido macio com toque aveludado e à elasticidade confortável. É ótima tanto para a rotina de skincare quanto para a aplicação de maquiagem, já que protege as áreas do rosto e do cabelo com praticidade", conta Talita Akemy. Existem modelos mais amplos que se adaptam bem a diferentes tipos e comprimentos de fios — e, de quebra, ainda adicionam um toque divertido à produção, com detalhes como orelhinhas felpudas.

3. Espelho com LED Para quem grava maquiagem em detalhes, um bom espelho com luz embutida é indispensável. “Gosto do Espelho Íris, da Klass Vough, porque ele tem iluminação de LED, que ajuda a ver cada etapa com nitidez e ainda deixa o ambiente mais bonito para os vídeos. É como ter um ring light embutido”, diz Talita Akemy. 4. Higienizador de pincel Para makes detalhadas, como cut crease e esfumados coloridos, manter os pincéis limpos é essencial para garantir precisão e evitar manchas indesejadas. “Existem higienizadores práticos e hidratantes que limpam as cerdas sem encharcar, permitindo o uso imediato do pincel entre uma cor e outra. Eles funcionam tanto em cerdas naturais quanto sintéticas e ainda ajudam a manter a maciez e a durabilidade dos pincéis. São ideais para quem grava conteúdo, já que permitem trocas rápidas de tons e mantêm o acabamento impecável — mesmo nos closes”, indica a influenciadora de beleza. 5. Kit de pincéis para rosto Na maquiagem facial, acabamento é tudo. “Ter um bom kit de pincéis faz muita diferença, especialmente em vídeos. Existem opções versáteis que reúnem os principais formatos para aplicação de base, pó, blush, iluminador e até para o polimento da pele. Eles garantem cobertura uniforme, acabamento leve e precisão nos detalhes. Uma pele bem feita impressiona mesmo antes do zoom”, diz Talita Akemy.