3 filmes que chegam ao cinema nesta semana de agosto

Prepare-se para uma semana eletrizante nos cinemas, com estreias que prometem conquistar todas as idades! De aventuras intergalácticas como “Pequenos Invasores”, que misturam amizade e coragem, a comédias familiares cheias de confusões hilárias e troca de corpos inesperadas em “Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda”, os lançamentos trazem histórias emocionantes, cheias de ação, humor e emoção. Não perca a chance de se divertir e se emocionar com esses filmes que chegam para agitar as telonas!

1. Uma sexta-feira mais louca ainda! (07/08)

Após muitos anos desde a troca de corpos que marcou suas vidas, mãe e filha voltam a encarar uma situação ainda mais surpreendente. Anna (Lindsay Lohan), agora adulta e prestes a se casar, precisa lidar com os desafios da maternidade e da convivência com sua enteada. Tudo se complica quando um novo evento mágico provoca a inversão de papéis entre ela, sua mãe Tess (Jamie Lee Curtis), sua filha e a futura enteada.

Com identidades embaralhadas e realidades trocadas, cada uma se vê forçada a enxergar o mundo sob a perspectiva da outra. Em meio ao caos, surgem descobertas, reconciliações e momentos inesperadamente emocionantes. A história mistura leveza, afeto e bom humor para refletir sobre amadurecimento, empatia e os vínculos que atravessam gerações.

2. Drácula: uma história de amor eterno (07/08)

Luc Besson apresenta uma releitura emocional do clássico de Bram Stoker. A trama começa no século XV, quando um príncipe, devastado pela morte de sua esposa Elisabeta (Zoe Bleu), renuncia à fé e se transforma em vampiro. Séculos depois, na Londres do século XIX, ele reencontra uma mulher que se parece com sua amada perdida e passa a acreditar que ela é sua reencarnação.

Movido por essa esperança, Drácula (Caleb Landry Jones) decide segui-la, mesmo sabendo que isso pode selar seu destino. O filme mergulha na intensidade de um amor que atravessa o tempo, revelando a dor da perda, a solidão da imortalidade e a busca incansável por um reencontro que talvez nunca chegue.