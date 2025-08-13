15 livros nacionais para o Dia do Escritor / Crédito: EdiCase Educacao

Comemorada em 25 de julho, o Dia do Escritor homenageia aqueles que transformam palavras em experiências e pensamentos em universos. Para celebrar a data, destacamos 15 nomes da literatura nacional cujas produções despertam sentimentos e questionamentos — com tramas que atravessam épocas e mergulham em dilemas humanos. Nesta seleção, diversos gêneros se entrelaçam e revelam a riqueza criativa presente na escrita brasileira. Confira! 1. Revolução da aprendizagem Neste livro, a escritora Flora Alves propõe uma mudança profunda na forma como as empresas encaram o desenvolvimento de pessoas. Unindo experiência prática e olhar inovador, ela defende que a educação corporativa deve deixar de ser evento pontual para se tornar cultura viva, conectada à estratégia e à performance. Uma leitura fundamental para quem acredita que o crescimento das organizações começa pelo crescimento das pessoas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 2. Por que casamos Mesmo em tempos de amor líquido, o casamento continua sendo um ideal para muitas pessoas. Neste livro, a historiadora Marcia Esteves Agostinho investiga por que as pessoas ainda buscam esse tipo de vínculo. Com base na história, na biologia e na psicologia, ela analisa como os casamentos se formam, mudam e resistem ao longo do tempo — e o que sustenta (ou enfraquece) a vida a dois no mundo contemporâneo. 3. Ao meu redor Um dos nomes mais celebrados da literatura fantástica nacional, com dezenas de livros publicados, André Vianco lança “Ao meu redor”, um thriller sobrenatural que mergulha em temas como morte, culpa e conexões espirituais. Na trama, duas irmãs se unem para desvendar um mistério que envolve o além — e enfrentam os próprios fantasmas nessa jornada. Com cenários tipicamente brasileiros e suspense de tirar o fôlego, Vianco reafirma seu talento em criar histórias arrepiantes com identidade nacional. 4. Encalhada? Não! Eu escolho Estar solteira não é um problema. Aceitar menos do que se merece, sim. Com uma abordagem direta e cheia de propósito, Adrielle Lopes convida a romper padrões tóxicos, cultivar amor-próprio e fazer escolhas conscientes no amor.

O livro reflete sobre espiritualidade, autoestima e liberdade emocional, revelando que a verdadeira plenitude começa com a coragem de se priorizar. Uma leitura transformadora para mulheres que desejam se curar, amadurecer e atrair relacionamentos saudáveis. 5. Círculos não são infinitos Maeve Lee é uma jovem escritora que está passando por um bloqueio criativo e uma fase turbulenta no casamento. Com a vida desmoronando, ela revive o passado ao descobrir um caderno capaz de transportá-la para memórias esquecidas. Entre recomeços e feridas abertas, a protagonista rememora cenas marcantes da própria história em busca de sentido, cura, fé e reconexão com Deus. Este romance cristão de Vitória Souza traz reflexões sobre amor, identidade, espiritualidade e a beleza de se permitir sentir. Uma jornada íntima e profunda sobre como voltar a si mesma pode ser o melhor enredo.

6. Outras versões de nós Neste romance surpreendente, a autora Esperanza Luque convida você a vestir a pele de Charlotte, uma garota comum que recebe a chance de reescrever o próprio destino. Dividida entre o presente e versões de seu passado, ela explora o que poderia ter sido, enfrentando dilemas, paixões e segredos guardados. Com escolhas que influenciam diretamente o rumo da história, feitas pelo próprio leitor, o livro se transforma em uma experiência única e pessoal, que mistura romance, fantasia e reflexões sobre identidade e amadurecimento. 7. Psicologia do sonho Considerada a obra inaugural da psicanálise, em “Psicologia do sonho” Freud apresenta uma teoria revolucionária sobre o inconsciente e nos mostra como chegar ao significado dos sonhos. Por meio da análise de mais de duzentos casos, cinquenta deles do próprio autor, ele demonstra como os sonhos se relacionam tanto aos eventos passados que vivemos quanto a episódios de nosso cotidiano, nosso inconsciente e nossos desejos reprimidos.

8. O canto do amor eterno A história de Elka e Mateus atravessa décadas e reencarnações, começando na República Velha e avançando até os dias atuais. Em cada vida, o casal reencontra-se em cenários políticos e sociais distintos do Brasil, enfrentando dores, traumas e o desafio de viver um amor que resiste ao tempo. Com referências históricas e elementos filosóficos, o livro de Proença mistura ficção e memória coletiva. 9. Verdades proibidas Raquel, uma mulher religiosa e casada, se vê dividida entre a moral e o desejo quando conhece um homem durante a ausência do marido. A relação extraconjugal transforma sua vida e desencadeia consequências inesperadas, incluindo um crime que muda o rumo da família. A autora Rosangela Silva Schiabel explora o silêncio afetivo, a fé e a coragem de romper com as aparências. 10. Uma lua de amor Na Londres do século XIX, um duque arruinado sequestra a irmã da mulher que o rejeitou para se vingar, mas o plano toma rumos inesperados quando sentimentos verdadeiros surgem. Alternando entre os pontos de vista dos protagonistas, o romance de Paula Toyneti Benalia revela feridas emocionais profundas, dilemas morais e o poder redentor do amor. Uma narrativa envolvente que mistura drama, sensualidade e redenção.