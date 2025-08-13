10 dicas para melhorar o networking e alavancar sua carreira / Crédito: EdiCase Empreendeer

Por mais competente que alguém seja, alcançar novos patamares depende de muito mais do que esforço individual. Em um cenário profissional cada vez mais interconectado, o valor de uma boa rede de contatos, o networking, ganha bastante destaque e influência. Trilhar uma trajetória relevante envolve posicionamento inteligente e interações bem conduzidas. Nesse cenário, mesmo ações sutis podem gerar impactos duradouros, desde que praticadas com consistência, empatia e propósito.

"O networking é a criação e manutenção de uma rede de contatos, geralmente profissionais", explica Mariana Almeida, psicóloga com foco em psicoterapia e orientação profissional. O principal objetivo dele é obter novas oportunidades de negócios e novas posições de trabalho, intercâmbio de conhecimentos e formação de alianças profissionais. Consolidando o networking Após estabelecer alguns contatos profissionais, é importante saber como cultivá-los. "A melhora no networking acontece quando se consolida os relacionamentos previamente estabelecidos, sempre se mantendo em contato com eles e também tomando cuidado para não os deixar somente como um instrumento para alavancar a sua carreira ou resultados profissionais", alerta Mariana Almeida. Se você tem dificuldade em estabelecer e manter contatos profissionais, não se preocupe. Com ajuda da psicóloga Mariana Almeida, listamos dicas infalíveis para você melhorar o seu networking e alavancar sua carreira. Confira! 1. Tempo livre Use-o para contatar pessoas importantes para você, vá a palestras, cursos, seminários e workshops. Utilize esse período a seu favor.

2. Cartão de visita Tanto nos locais mencionados no item acima quanto em outros, a possibilidade de conhecer alguém que contribua com sua área de atuação existe. O ato de entregar e receber cartões é uma boa forma de iniciar uma relação. 3. Torne-se interessante para os outros Não foque somente o conhecimento técnico de sua área. Transite entre os assuntos, mostrando que você tem algo mais a oferecer. 4. Saiba sobre política Leia jornais, blogs e assista aos noticiários.

5. Invista na vida cultural Vá ao cinemae ao teatro, assista a séries e leia livros fora da sua área de atuação. Acompanhe campeonatos esportivos de que mais gosta, entre outros assuntos que possam ser um tópico de conversa. 6. Mantenha os seus contatos próximos Não contate a sua rede somente quando precisar. Chame os contatos para sair, curta ou registre algum comentário em suas redes sociais, ou seja, se interesse por outros aspectos da vida de seus conhecidos. 7. Redes sociais Utilizá-las para manter o contato é, hoje em dia, fundamental. Ao mesmo tempo, é preciso certo cuidado para não se expor demais.