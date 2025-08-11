5 erros comuns que impedem seu progresso na musculação

Para ter melhores resultados na musculação é necessário combinar diversos hábitos saudáveis (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

Malhar todos os dias e não ver resultados nos músculos é uma frustração comum, até mesmo entre pessoas que mantêm uma rotina diária de exercícios. A explicação pode estar escondida em erros que, muitas vezes, passam despercebidos. Fatores como estresse crônico, sono precário, treino exagerado sem descanso e alimentação inadequada são os verdadeiros sabotadores do progresso, e não a falta de esforço. Segundo o profissional de educação física e supervisor técnico da Academia Corpo e Saúde, Breno Daniel, na maioria das vezes, o problema não está na falta de esforço, mas em alguns erros que acabam atrapalhando toda a evolução.

De acordo com Breno Daniel, o treino é importante, mas o descanso é essencial. "É durante o período de recuperação que o corpo regenera o tecido muscular e se fortalece. Treinar todos os dias, sem intervalo adequado, pode levar ao overtraining, reduzir a performance e até gerar lesões", alerta o profissional. Por mais que pareça contraditório, descansar também faz parte do processo de crescimento. 2. Não variar os treinos de musculação Fazer sempre o mesmo treino ou repetir a mesma rotina por semanas é um erro comum. O corpo se adapta, e isso reduz os resultados. "Mudar cargas, séries, métodos ou exercícios é fundamental para continuar evoluindo. Treinar bem é treinar com estratégia e variação", explica Breno Daniel. A alimentação inadequada pode influenciar os resultados da musculação (Imagem: Gearstd | Shuttterstock)