5 chás para se aquecer nos dias frios

Chá de gengibre com limão e hortelã (Imagem: peterzsuzsa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Nos dias frios, os chás são a escolha perfeita para se aquecer de forma saudável e prática. Isso porque oferecem inúmeros benefícios para a saúde, entre eles o fortalecimento do sistema imunológico e o alívio dos sintomas de resfriados e gripes. Além disso, combinam sabor, praticidade e aquela sensação acolhedora tão necessária nas baixas temperaturas. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas de chás para você se aquecer nos dias frios. Confira!

Chá de gengibre com limão e hortelã Ingredientes 3 fatias finas de gengibre

Suco de 1/2 limão-siciliano

8 folhas de hortelã

500 ml de água

Mel para adoçar Modo de preparo Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as fatias de gengibre e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e junte o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida. Chá de orégano para os dias frios Ingredientes 1 colher de chá de folhas secas de orégano

secas de orégano 300 ml de água

Mel para adoçar Modo de preparo Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas secas de orégano e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida. Chá de tangerina com anis-estrelado e canela (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Chá de tangerina com anis-estrelado e canela Ingredientes Casca de 2 tangerinas sem a parte branca

sem a parte branca 2 paus de canela

2 anis-estrelados

500 ml de água

Mel para adoçar Modo de preparo Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as cascas de tangerina, os paus de canela e os anis-estrelados. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.