5 benefícios dos móveis modulados

Os móveis modulados ajudam a utilizar melhor o espaço (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Decoracao

Nas cidades grandes, onde o espaço está cada vez mais limitado e as casas e apartamentos tendem a ser menores, é essencial buscar soluções inteligentes para mobiliar os ambientes. Nesse cenário, os móveis modulados ganham destaque por sua versatilidade e praticidade, principalmente para quem mora de aluguel. Eles são compostos por módulos independentes, que podem ser combinados e adaptados conforme o tamanho e a necessidade de cada cômodo. Isso permite um melhor aproveitamento do espaço, com funcionalidade e estética personalizada, atendendo às exigências de quem vive em ambientes compactos sem abrir mão do conforto e da organização.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Esses móveis são projetados para serem configuráveis e ajustáveis, permitindo que os moradores personalizem o layout conforme o espaço disponível e suas necessidades específicas. Essa flexibilidade é especialmente útil para quem vive em apartamentos ou casas com áreas pequenas ou irregulares, onde cada centímetro conta”, comenta Vanderson Eliziário, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera. Além disso, os móveis modulares podem ser usados para renovar os espaços de maneira simples. “Por terem um design moderno e funcional, que pode melhorar a aparência do ambiente e proporcionar um espaço mais organizado e agradável, os móveis modulados podem, inclusive, ser uma opção para quem não mora de aluguel, mas gostaria de renovar algum ambiente ou o tornar mais prático”, complementa o docente. Abaixo, Vanderson Eliziário lista os principais benefícios dos móveis modulados. Confira! 1. Adaptabilidade Segundo o docente, móveis modulados oferecem uma adaptabilidade excepcional, permitindo que os moradores personalizem o layout conforme o espaço disponível e suas necessidades específicas.

2. Facilidade de transporte Um dos principais benefícios dos móveis modulados é a facilidade de transporte. Como eles podem ser desmontados e reconfigurados, são muito mais fáceis de mover de um lugar para outro. “Muitas peças moduladas são leves e compactas, tornando o processo de mudança menos trabalhoso e mais eficiente. A facilidade de transporte dos móveis modulados proporciona uma experiência de mudança mais tranquila e menos estressante”, completa o professor da Anhanguera. Os móveis modulados oferecem um excelente custo-benefício (Imagem: Dariusz Jarzabek | Shutterstock) 3. Economia Do ponto de vista econômico, oferecem um excelente custo-benefício. “Investir em móveis que podem ser reutilizados e adaptados a diferentes espaços pode ser mais econômico a longo prazo, pois evita a necessidade de comprar novos móveis a cada mudança”, aponta. Além disso, esses itens são frequentemente feitos de materiais duráveis, garantindo uma vida útil mais longa e menos necessidade de substituição.