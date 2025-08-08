Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de agosto de 2025

O Sol em Leão trará uma semana de criatividade e autenticidade para os nativos (Imagem: sarayut_sy | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol no signo de Leão favorecerá a autoexpressão, a criatividade, a liderança e a autenticidade. Será um período de coragem, mas também de busca por reconhecimento. Mercúrio, que estará em movimento retrógrado, seguirá em Leão e em oposição a Plutão, trazendo uma energia intensa no campo mental e da comunicação. Haverá tendência a mal-entendidos, revelações inesperadas e conversas que tocarão em verdades profundas. Nesse cenário, cada nativo deverá ter cuidado com manipulações ou palavras impulsivas. Ademais, Vênus seguirá em Câncer e fará conjunção com Júpiter, indicando expansão emocional, generosidade, afeto e até boas oportunidades em relacionamentos e finanças.

Por sua vez, Marte em Libra permanecerá em oposição a Saturno e Netuno, sinalizando um período de frustração de vontades, confusão sobre ações e tensão nos laços afetivos. A impulsividade de Marte encontrará resistência de Saturno e as incertezas de Netuno. Nesse contexto, será necessário evitar confrontos diretos e agir com diplomacia. Poderá, também, haver sensação de cansaço ou desânimo. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries Os arianos estarão focados em reorganizar a rotina e cuidar mais da saúde (Imagem: lu_my_art | Shutterstock) Nesta semana, você sentirá uma forte necessidade de reorganizar sua rotina e resolver pendências antigas, especialmente no trabalho e nos cuidados pessoais; será um bom momento para cuidar da sua saúde e aumentar a produtividade. Além disso, sua criatividade estará em alta, assim como a necessidade de se expressar. Contudo, o período exigirá cautela e paciência, pois nem tudo ocorrerá como planejado.

No campo emocional, questões familiares receberão mais a sua atenção e haverá oportunidades de conexão e acolhimento, o que favorecerá conversas profundas e reconciliações. Na vida afetiva, as relações amorosas e parcerias passarão por testes importantes — evite agir por impulso e mantenha-se aberto(a) ao diálogo. Touro Os taurinos estarão mais voltados à vida familiar e passarão por emoções profundas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock) Seu foco estará em questões ligadas ao lar, à família e a emoções profundas nesta semana. Além disso, memórias ou situações do passado precisarão passar por revisões importantes. Ainda neste período, você buscará conexão com a sua essência e surgirá um impulso para se expressar de forma mais autêntica, especialmente em assuntos ligados à vida pessoal; contudo, nem tudo fluirá com facilidade, exigindo paciência para lidar com mal-entendidos e mudanças de planos. Será um momento também que pedirá atenção especial ao equilíbrio entre a rotina e o bem-estar físico e emocional, com possíveis desafios que exigirão disciplina e organização no dia a dia.

Gêmeos Os geminianos terão boas chances de conexões positivas com seus entes queridos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock) Nesta semana, você perceberá um forte chamado para repensar a maneira como tem se comunicado e para revisar antigas decisões e diálogos, especialmente com pessoas próximas. Mensagens não ditas ou mal compreendidas virão à tona, exigindo mais clareza e empatia nas conversas. No ambiente familiar, o cenário pedirá reflexão e fortalecimento emocional, com boas chances de conexões positivas com seus entes queridos e oportunidades de ressignificar sua relação com o passado. Ademais, a criatividade e a busca pelo que gera prazer aumentarão. Nesse contexto, será necessário lidar com frustrações ligadas a expectativas não atendidas, especialmente no campo afetivo. Além disso, atente-se a possíveis decisões precipitadas.

Câncer Os cancerianos focarão o seu valor pessoal e as finanças (Imagem: lu_my_art | Shutterstock) Assuntos ligados ao seu valor pessoal, às finanças e à autoestima receberão bastante a sua atenção e exigirão uma abordagem consciente e estratégica. Poderão surgir oportunidades de crescimento material e afetivo, especialmente se você souber reconhecer seus talentos e se valorizar com mais firmeza. Por outro lado, antigas inseguranças ou padrões limitantes emergirão, e revisões internas e foco nas prioridades se farão necessários. As relações familiares passarão por momentos de tensão ou cobrança nestes dias, demandando equilíbrio entre sensibilidade e firmeza. Busque também evitar decisões impulsivas ou gastos desnecessários, pois a semana pedirá planejamento e atenção aos detalhes.